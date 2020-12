Người ôm CSGT TP.HCM để cháu ruột đánh: Tụi mày làm gì cháu tao?

Ngày 2.12, Công an H.Bình Chánh (TP.HCM) đã triệu tập 3 người liên quan trực tiếp trong vụ đánh CSGT tới tấp khi bị thổi phạt đi ngược chiều xảy ra trong chiều 1.12 ở đường Nguyễn Văn Linh đến làm việc. Cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý hành vi chống người thi hành công vụ với những người liên quan.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, lúc 16 giờ 30 phút ngày 1.12, tổ tuần tra kiểm soát của Trạm CSGT Tân Túc, thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) gồm đại úy H.N.N và thượng úy H.P.Đ làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Văn Linh, đoạn qua ấp 1, xã An Phú Tây, H.Bình Chánh.