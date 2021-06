Người Sài Gòn dễ thương giữa dịch Covid-19: Chủ nhà trọ giảm tiền, tặng quà người ở thuê

Đến hẻm 195 Trung Mỹ Tây 2A (KP.2, P.Trung Mỹ Tây, Q.12, TP.HCM) hỏi ra ai cũng biết bà Sáu thương binh, là tổ trưởng tổ dân phố khu phố 2 đã 25 năm nay. Bà Sáu tên thật là Võ Thị Trọng (73 tuổi), chủ của một vài dãy trọ trong khu phố, bà vừa nghỉ làm tổ trưởng tổ dân phố 2 tháng trước.

Bà Sáu cho biết, người thuê phòng trọ của bà chủ yếu là công nhân và buôn bán nhỏ lẻ. “Những người buôn bán là khổ nhất vì cấm chợ, những người bên trong khu phong tỏa còn khó khăn hơn. Đa số những người thuê trọ đều ở nhà, chỉ trừ những người làm tài xế và làm việc công ty thì vẫn đi làm được”, bà nói.

Nói về hai hộ gia đình này bà kể lại từ đợt dịch năm 2020 có một hộ nợ tiền phòng đến giờ vẫn chưa trả, gồm cả tiền điện tiền nước. Vì biết rõ hoàn cảnh của gia đình nên bà Sáu đang xem xét giảm hết tất cả số tiền nợ. Bà nói thêm: “Hộ thứ 2 là gia đình có chồng chết vì tai nạn giao thông một mình nuôi hai con nhỏ đã nợ tiền phòng mấy tháng nay cũng sẽ giảm 100% tiền phòng trong tháng 6, 8 hộ còn lại đều sẽ được giảm nhưng mức giảm thấp hơn 2 hộ kia”.

Những dãy trọ bên ngoài khu vực phong tỏa của bà Sáu cũng được giảm giá tiền phòng nhưng mức giảm không cố định.

Ngoài phòng trọ, bà Sáu còn có 2 mặt bằng cho thuê để làm nhà trẻ. Vì phải đóng cửa, có mặt bằng 5 tháng rồi vẫn chưa trả tiền thuê. “Tôi hứa sẽ giảm 100% số tiền thuê cho tháng 5 còn nếu sắp đến Covid vẫn còn thì giảm 50%. Còn một mặt bằng cho thuê 22 triệu cũng được giảm 50% tiền thuê của tháng 5 và tháng 6”, bà Sáu nhấn mạnh.

20 năm qua, bên cạnh việc giảm giá tiền phòng thì mỗi dịp lễ Tết bà đều tặng phần quà cho những người thuê trọ. Bà Sáu tâm sự, vì cũng từng bươn chải nên rất hiểu cho hoàn cảnh “thiếu trước hụt sau” của người ở trọ. Thời còn trẻ, vì bị mất một tay nên bà Sáu phải nghỉ hưu sớm do mất sức dù chưa hết tuổi lao động. Chồng đi công tác ở Campuchia, một mình bà một tay nuôi nấng 2 người con.

Bà kể lại ngày xưa lúc đi công tác bị bắt và bị đánh gãy xương tay rồi bỏ tù khiến bà bị hư tay nhưng kéo dài mấy năm thì mới cưa tay, bà chính thức thành thương binh năm 20 tuổi.

Nói đoạn bà Sáu vào góc nhà xách theo một phần quà gồm gạo, mì gói,... bằng tay phải rồi đội nón dắt tôi đến dãy phòng trọ phía sau nhà đến căn phòng trọ phía cuối dãy. Chủ phòng trọ là chị Danh Thị Chiều (43 tuổi), tiếp đón niềm nở chị cho biết quê ở Bạc Liêu và là người dân tộc Khmer. Khoảng 5 - 6 năm trước, chị Chiều đưa 2 con gái lên Sài Gòn thuê phòng trọ của bà Sáu để sinh sống.

Vì không biết chữ, chị Chiều nhận may hàng gia công tại nhà, nếu may hàng xuyên suốt có tháng chị kiếm được 3 triệu đồng. Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khiến chị Chiều không có đơn đặt hàng mới, số tiền kiếm được ọp ẹp không đủ trả tiền thuê trọ. Cũng may chị còn có đứa con trai lớn đi làm xa lâu lâu về thăm cũng cho chị ít tiền để chi trả chi phí.