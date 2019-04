Người Sài Gòn đón cơn mưa giải nhiệt 'lướt' qua nhanh rồi nắng lại hửng lên

Khoảng 14 giờ 30, một cơn mưa nhỏ bất ngờ xuất hiện được ở địa bàn các quận như: 1, 3, 4, 5, 11…

tin liên quan Nắng nóng kinh khủng, dân hoang mang tia UV cực cao gây bỏng: Sao Đài không công bố? Tại khu vực Q.3 cơn mưa nhỏ chỉ kéo dài khoảng hơn 20 phút, bắt đầu từ 14 giờ 30 đến khoảng 14 giờ 50 rồi tạnh hẳn. Tại khu vực Q.3 cơn mưa nhỏ chỉ kéo dài khoảng hơn 20 phút, bắt đầu từ 14 giờ 30 đến khoảng 14 giờ 50 rồi tạnh hẳn.

Do trời đang nắng gắt bỗng nhiên có mưa khiến nhiều người đi đường trở tay không kịp. Một số người đi xe máy phải tấp vội vào lề để mặc áo mưa. Một số khác tìm các mái hiên dọc lề đường để trú. Có người không chuẩn bị áo mưa từ trước vừa chạy xe vừa dầm mưa.

Tuy nhiên, cũng nhờ cơn mưa này mà thời tiết ở nhiều khu vực trung tâm TP.HCM trở nên dễ chịu hơn.

Đến khoảng 15 giờ, nắng nóng trở lại, đường sá ở khu vực này khô ráo nhanh chóng.

Cơn mưa nhỏ bắt đầu vào khoảng 14 giờ 30 tại khu vực Q.3

Sau đó cơn mưa lớn hơn và kéo dài khoảng 20 phút

Cơn mưa bất ngờ khiến nhiều người đi đường tấp vào lề mặc áo mưa

Một số người không mang theo áo mưa buộc phải tìm mái hiên trú mưa

Người đi đường che chắn hàng hoá tránh bị ướt

Đến 14 giờ 50 cơn mưa tạnh hẳn ở Q.3

tin liên quan Nắng nóng phá vỡ mọi kỷ lục trong lịch sử: Cha mẹ 'gồng' lo và xót cho con bệnh Theo Trung tâm Thủy văn khu vực Nam bộ, qua theo dõi ảnh radar thời tiết (ngày 27.4) cho thấy mây đối lưu đang hình thành và phát triển ở một số nơi trong khu vực tỉnh Bình Phước, TP.HCM, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Kiên Giang, gây mưa rào và giông ở một số nơi. Theo Trung tâm Thủy văn khu vực Nam bộ, qua theo dõi ảnh radar thời tiết (ngày 27.4) cho thấy mây đối lưu đang hình thành và phát triển ở một số nơi trong khu vực tỉnh Bình Phước, TP.HCM, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Kiên Giang, gây mưa rào và giông ở một số nơi.

Dip nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết nắng nóng sẽ bao trùm khắp cả nước.

Các tỉnh Tây nguyên và Nam bộ, nắng nóng diện rộng tiếp tục duy trì với nhiệt phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 37 độ C, riêng khu vực bắc Tây nguyên nhiệt độ phổ biến 31 - 34 độ C. Ở miền đông Nam bộ và khu vực Tây nguyên có khả năng xảy ra mưa rào và giông cục bộ vào buổi chiều.

Từ ngày 28.4 - 1.5, nắng nóng ở khu vực Nam bộ và nam Tây nguyên suy giảm, nhiệt độ cao nhất trong ngày giảm 1 - 2 độ C và phổ biến ở khoảng 33 - 35 độ C. Ở Nam bộ và Tây nguyên mưa giông có xu hướng gia tăng vào chiều tối và tối kèm theo nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.