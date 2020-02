Người Sài Gòn lại khổ vì triều cường gây ngập giữa mùa dịch Covid-19

Trong các ngày 12, 13.2 vừa qua tại các trạm Nhà Bè (H.Nhà Bè) hay Phú An (Q.2), triều cường đều vượt qua mốc 1m50. Cũng may là trong những ngày triều cường dâng cao đợt này, cùng lúc do ảnh hưởng của dịch Covid- 19 nên học sinh, sinh viên nghỉ học, nhờ đó tình trạng xe chết máy do ngập không nhiều, tránh được ùn tắc.