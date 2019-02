Người Sài Gòn xếp hàng chuyển vận rằm tháng giêng ở ngôi chùa ông Obama từng đến

Trưa 18.2 (tức 14 tháng Giêng), dù nắng gay gắt nhưng hàng ngàn người Sài Gòn vẫn kiên nhẫn xếp hàng dài chờ đến lượt mình vào chính điện của chùa Ngọc Hoàng để cầu bình an, may mắn. Mỗi người đến lễ chùa đều đội trên đầu một mâm nhỏ gồm lễ vật như trái cây, quần áo, bánh kẹo… để cầu phước lành đầu năm.

tin liên quan Rằm tháng Giêng: Chuẩn bị mâm cúng 'rằm lớn nhất trong năm' cầu phước lành Ông Đại Vĩnh Minh (52 tuổi, ngụ quận 6) cùng mẹ đến chùa Phước Hải từ rất sớm. “Năm nào tôi cũng đến đây cầu may hết, không phải mê tín gì nhưng đây là tục lệ của Việt Nam và gia đình tôi đều đến cầu may đầu năm cho sức khỏe, người ta nói có thờ có thiêng mà”, ông chia sẻ. Ông Đại Vĩnh Minh (52 tuổi, ngụ quận 6) cùng mẹ đến chùa Phước Hải từ rất sớm. “Năm nào tôi cũng đến đây cầu may hết, không phải mê tín gì nhưng đây là tục lệ của Việt Nam và gia đình tôi đều đến cầu may đầu năm cho sức khỏe, người ta nói có thờ có thiêng mà”, ông chia sẻ.

Anh Lưu Chí Dân (ngụ quận Tân Phú) cũng đến từ sớm, dù vẫn phải đang xếp hàng dài và phải chờ lâu mới đến lượt nhưng vẫn tỏ ta vui vẻ: “Mình đến cầu may mà, phải vui vẻ chứ có gì đâu mà ngại”.

Lễ chuyển vận là lễ đặc biệt chỉ có ở chùa Phước Hải mới có, lễ diễn ra trong hai ngày là ngày mùng 8 và ngày 14 tháng Giêng hằng năm. Khi đến đây làm lễ, mọi người đều đi vòng quanh sân chùa với ý nghĩa là luân chuyển vận may, đưa những điều không may mắn đi và đón vận may mới về.

Một sư thầy của chùa cho biết, lễ hội của người Hoa có từ xa xưa dịp đầu năm để cầu mong bình an, may mắn, tài lộc. Mỗi năm, cứ đến dịp này là chùa đón tiếp hàng ngàn người đến cầu may. Từ sáng sớm ngày 18.2 đã có rất đông người đến lễ chùa mặc dù đây là ngày thứ hai (ngày đầu là mùng 8 tháng Giêng) chùa tổ chức nghi lễ này. Mọi năm lễ chuyển vận sẽ kết thúc vào khoảng 12 giờ nhưng vì năm nay lượng người đến xin chuyển vận rất đông nên có thể kéo dài hơn.