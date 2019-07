Người Sài Gòn chung tình: 70 năm gắn với bưu điện, cụ ông U90 vẫn viết thư

Người dân hai khối phố Tân Thành và An Bàng (P.Cẩm An, TP.Hội An, Quảng Nam) tập trung phản đối đơn vị thi công dự án Khu du lịch Holiday Inn Hội An Resort, do đơn vị này đổ đất lấp đoạn đường Nguyễn Phan Vinh.