Mong các y bác sĩ bình an!

VitaDairy phát động quỹ “Bảo vệ y bác sĩ 24h”, chung tay bảo vệ nhân viên y tế chống dịch Covid-19

Mỗi ngày, không chút ngơi nghỉ, ba tôi và các đồng nghiệp phải tiếp cận những những người nghi nhiễm, cách ly để theo dõi sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm. Họ lấy mẫu, lấy mẫu và lấy mẫu xét nghiệm cho hàng ngàn người tại các khu cách ly, các điểm lấy mẫu xét nghiệm, sân bay, ga tàu,…

Khi về đến nhà lúc nào người ông cũng rít rát, tóc bết lại vì mồ hôi, hầm bí trong bộ đồ bảo hộ trùm kín từ đầu đến chân suốt cả ngày. Suốt ca làm việc, các cán bộ y tế chỉ có nửa tiếng nghỉ ngơi, ăn cơm. Thậm chí, nước họ cũng ngại không dám uống, nhiều người còn phải mặc… tã khi làm việc trong bộ đồ bảo hộ vì... không tiện đi vệ sinh.

Ngày nào về đến nhà, trên khuôn mặt ông cũng còn in hằn dấu khẩu trang.

Nhìn ba, tôi ứa nước mắt. Nhưng ông lại an ủi: “ba ở “vòng ngoài” còn được về nhà nghỉ ngơi, chứ các y bác sĩ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị cho bệnh nhân tại tâm dịch còn cực hơn gấp trăm lần. Mệt về thể xác và bất an về tinh thần nữa con ạ”. Qua ba mình và những câu chuyện ông kể, tôi hình dung rõ hơn sự khốc liệt nơi tuyến đầu của cuộc chiến chống dịch Covid-19. Ở đấy, các y bác sĩ thật sự là những chiến sĩ kiên cường ngày đêm chiến đấu nơi phòng tuyến cam go đó.

Mệt mỏi với công việc, nóng bức trong đồ bảo hộ chỉ là chuyện nhỏ. Lớn hơn là những nguy cơ mà họ phải đối diện, phải hy sinh. Nếu làm được gì giúp họ bớt mệt mỏi, giảm thiểu nguy cơ, tôi tự nhủ sẽ cố hết sức…

Lang thang trên facebook, tình cờ tôi thấy một người bạn đăng hình, kèm hashtag #Baovebacsi24h. Từ bức ảnh đó, kêu gọi chuyển tải thông điệp “Bảo vệ y bác sĩ, để y bác sĩ bảo vệ chúng ta”, tôi quá xúc động. Đây đúng là điều tôi nghĩ, nếu các y bác sĩ không an toàn, thì đó là mối nguy lớn cho công đồng, vì vậy, hãy làm gì đó để phòng tuyến đó không thể bị chọc thủng. Vì thế, tôi đã đăng hình kèm hashtag như bạn tôi làm mà không có một giây đắn đo, hy vọng rằng thông điệp này sẽ được chuyển thành hành động, bảo vệ những chiến sĩ áo trắng của chúng ta. Và tôi đã hưởng ứng chiến dịch “Bảo vệ y bác sĩ 24h” này một cách đầy lòng thành như thế.

Thứ nhất, tôi đăng bức hình kèm hashtag để chuyển tải thông điệp “Bảo vệ y bác sĩ 24”. Những người đang chiến đấu vì chúng ta kia, hiểu rằng có cộng đồng đang dõi theo, ủng hộ và coi trọng sự an toàn của mình, đó mới là cái họ cần trong lúc cam go, đối diện trước hiện thực khốc liệt là sự sống và cái chết này.

Bà Nguyễn Thị Hà - Tổng giám đốc Công ty VitaDairy trao 5 tỉ đồng cho đại diện Bộ Y tế - GS-TS Nguyễn Thanh Long - quyền Bộ trưởng Bộ Y tế

Thứ hai, tôi cũng đang là một lao động và tôi hiểu những chật vật về mặt kinh tế trong thời điểm đầy khó khăn này. Bạn tôi, làm lái xe tại công ty gia công phụ kiện thời trang cho Ý, mới đây đã bị sa thải vì giảm biên. Công ty có hơn 200 người thì giảm biên hẳn 200. Như vậy, một doanh nghiệp không gắng gượng nổi, sẽ có hàng trăm, hàng nghìn lao động mất việc làm, kéo theo là bấy nhiêu gia đình khốn khó. Cũng đứng trên góc độ xã hội, tôi nghĩ thậm chí còn phải kêu gọi hỗ trợ doanh nghiệp, cứu họ để họ cứu hàng nghìn người khác. Với nhà tài trợ cho chiến dịch này, VitaDairy, một công ty sữa kêu gọi cộng đồng chuyển tải một thông điệp nhân văn, đúng lúc, ngay khi phát động chiến dịch đã tài trợ cho các y bác sĩ đồ bảo hộ chất lượng chuẩn quốc tế và thực phẩm tăng cường miễn dịch với trị giá 2 tỉ đồng. Họ làm được như vậy, vì sao chúng ta lại băn khoăn khi chuyển tải bức ảnh ý nghĩa có gắn logo của họ?

Khi tôi ngồi viết những dòng này, thì VitaDairy đã tiếp tục tài trợ đợt hai 5 tỉ đồng, không quan tâm đã có bao nhiêu bức ảnh được chuyển đi. 5 tỉ đồng đó, họ cũng làm cho nó trở nên thiết thực hơn bao giờ hết để đến được với những người thực sự cần, trong đó 1 tỉ đồng được chuyển thành lương cho các y bác sĩ từ địa phương khác được điều về vùng dịch; 1 tỉ đồng để hỗ trợ bữa ăn cho các y bác sĩ tại vùng dịch; 3 tỉ đồng mua đồ bảo hộ. Đến lúc này, tôi hoàn toàn hiểu vì sao VitaDairy chọn sự tử tế làm giá trị cốt lõi cho mình.

Tôi tự hào vì mình đã làm một việc ý nghĩa. Các doanh nghiệp lớn ngoài kia có thể tài trợ hàng trăm, hàng nghìn tỉ, doanh nghiệp vừa ủng hộ vài tỉ cho nhà nước cùng chống dịch thì cá nhân tôi cũng đã góp được 10.000 đồng bằng cách đăng ảnh kèm hashtag của chiến dịch để giúp các y bác sĩ được bảo vệ an toàn hơn. Số tiền đó rất nhỏ với một cá nhân, nhưng sẽ lớn lên rất nhanh nếu có nhiều người cùng chung tay và quan trọng hơn hết, nó mang đến giá trị tinh thần lớn hơn rất nhiều lần giá trị vật chất mà Ngân hàng Nhà nước định giá.

Sự tử tế quả thật lúc nào và ở đâu cũng luôn đúng. Mong ba và các y bác sĩ luôn bình an!