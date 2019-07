Người tố CSGT ‘chạm tay vào má’ làm chảy máu môi: Thừa nhận cư xử chưa đúng mực?

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 5.7 mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài 1 phút 46 giây ghi lại cảnh một thanh niên quay phim bằng điện thoại lúc đang bị lập biên bản thì một CSGT tiến tới “chạm tay vào má” làm anh chảy máu môi. Sự việc trên xảy ra chiều 4.7, tại giao lộ Trường Chinh – Hoàng Hoa Thám, thuộc địa bàn đảm trách của đội CSGT – trật tự, Công an Q.Tân Bình (TP.HCM).

Ngay sáng 5.7, anh N. (người đăng clip lên mạng) cho biết người quay clip bị CSGT đánh là bạn đi cùng tên N.T.T (27 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM). Sau cái gạt tay của CSGT, anh T. đã bị chảy máu môi. Do đó, anh T. đã nhờ luật sư hỗ trợ làm đơn khiếu tại gửi Công an Q.Tân Bình.

Ngày 9.7, nguồn tin của Báo Thanh Niên cho biết, theo báo cáo Công an Q.Tân Bình gửi Công an TP.HCM, sau khi mời người liên quan đến clip và CSGT xuất hiện trong clip đến trụ sở Công an P.13 làm việc, xác định những gì đăng trên mạng xã hội chỉ đúng một phần chứ không phải toàn bộ câu chuyện.