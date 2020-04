Người Việt ở Mỹ may khẩu trang tặng bệnh viện, có lúc làm 14 tiếng/ngày

Anh Lân Nguyễn là một trong những người tham gia vào dự án thiện nguyện, chia sẻ: “Mình chỉ là một mảnh ghép nhỏ trong rất rất nhiều người đang dốc lòng cho dự án này. Tụi mình chia nhau làm từng việc, người thì đi chợ mua vải rồi về may khẩu trang, ai có sức thì lái xe đi thu gom cồn, găng tay cao su do các mạnh thường quân hỗ trợ rồi tập kết về một chỗ.”

Nhóm thiện nguyện của cộng đồng người Việt ở Kansas đã miệt mài may khẩu trang từ giữa tháng 3 đến nay. Chị Hạnh Đoàn cho biết có khi chị làm suốt 14 tiếng/ngày, chị và mọi người cứ miệt mài cắt cắt, may may, có lúc may tới 1g sáng vẫn chưa chịu nghỉ.

Chị Hạnh xúc động chia sẻ: “Nhóm may chính thật ra chỉ có khoảng 10 người thôi. Từ lúc đầu không có ai biết may, rồi tụi mình tự học. Đến giờ mấy chị em có thể trêu nhau là thành thợ may chuyên nghiệp hết rồi.

Có nhiều người ở xa, cách chỗ may tận 1 tiếng đi xe, vậy mà ngày nào cũng tới lui rồi ngồi cặm cụi làm đến khuya không chịu về. Ông bà, các bố, các bé trong các gia đình thấy vậy cũng ra phụ may chung luôn. Cảm động lắm.”