Theo nghiên cứu mới được thực hiện, xác suất xảy ra tai nạn giao thông vào thời điểm này trong tháng cao hơn hẳn những đêm còn lại. Trong khi vẫn chưa rõ nguyên nhân, nhóm tác giả đưa ra một số khả năng, bao gồm giả thuyết dễ lạc tay lái vì... chủ xe mải ngắm trăng, hoặc trăng quá sáng khiến tài xế khó ước lượng được chính xác tốc độ.

“Báo cáo của chúng tôi cho thấy mọi người cần thận trọng hơn nữa khi lái xe hai bánh vào đêm trăng rằm”, theo đồng tác giả cuộc nghiên cứu, tiến sĩ Donald Redelmeier đến từ Đại học Toronto (Canada) đã trình bày trên chuyên san British Medical Journal.

Trong khi những người di chuyển trên xe hai bánh đối mặt với quá nhiều thứ gây xao lãng trên đường, nhóm chuyên gia quyết định tập trung vào đêm có trăng. Tiến sĩ Redelmeier cho biết dựa trên thống kê thu được suốt 4 thập niên, một chuyến đi bình thường vào đêm trăng tròn của người đi xe máy “còn nguy hiểm hơn trường hợp một tài xế đang say xỉn, lái ô tô không cài dây an toàn trên cùng một quãng đường”.

“Nguy cơ là một trong những điều mà con người thường không cảm thấy cho đến khi quá trễ, đó là lý do tại sao chúng tôi cần giải mã bí ẩn này từ khía cạnh khoa học”, ông giải thích.

Tiến sĩ Redelmeier cùng với đồng sự Eldar Shafir của Đại học Princeton (Mỹ) đã phân tích số liệu trong 40 năm về các hồ sơ tử vong của người lái xe hai bánh trên toàn nước Mỹ, nhằm xem xét liệu có mối liên hệ nào giữa những tai nạn thương tâm này với các đêm trăng tròn hay không. Tổng cộng có 494 lần trăng tròn từ năm 1975 đến hết năm 2014, với 4.494 vụ đụng xe diễn ra vào chiều muộn ngày đó đến sáng hôm sau.

Để loại bỏ những yếu tố khác như thời tiết, lưu lượng giao thông trên đường, địa hình... đội ngũ chuyên gia tiến hành theo dõi các vụ tai nạn xảy ra một tuần trước và sau thời điểm đêm rằm. Dựa trên kết quả thu được, trung bình có 9,1 vụ đâm xe diễn ra vào lúc trăng tròn, so với 8,6 vụ ở những thời điểm khác, có nghĩa là nguy cơ tăng 5%. “5% là con số đáng kể khi đề cập đến an toàn giao thông”, tiến sĩ Redelmeier chỉ ra.

Khi họ tập trung vào 65 đêm có siêu trăng, thời điểm mặt trăng trông to hơn và sáng hơn bình thường, xác suất đâm xe gây tử vong càng cao hơn, tăng 32% so với đêm trăng non và 22% lúc đêm trăng rằm. Tiến sĩ Redelmeier cho rằng có ít nhất 3 cách giải thích về sự liên hệ này, chẳng hạn như hiệu ứng ánh sáng từ mặt trăng có thể khiến người đi xe máy nhận định sai về tốc độ, hoặc có nhiều người chạy xe ra đường vào thời điểm trăng sáng.

Phi Yến