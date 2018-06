Nguy hiểm từ biển báo giao thông

Tại đường 3 Tháng 2, đoạn gần cổng A và đối diện Trường đại học Cần Thơ (P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) trên vỉa hè có những biển chỉ dẫn cho người đi bộ, biển báo trạm xe buýt, biển báo điểm giao nhau có đèn giao thông đặt trên vỉa hè, choán hết phần đường của người đi bộ.

Nguy hiểm hơn là các tấm biển đều lắp đặt thấp (khoảng 1,5 - 1,6 m), trong khi khu vực này rất đông người qua lại, nhất là sinh viên giờ tan trường. “Đã có nhiều người không để ý va trúng vào bảng chảy máu đầu. Vậy mà không hiểu sao mấy cái biển cứ để vậy mấy năm qua”, ông Đông, người dân ở gần khu vực cho biết.

Nguy hiểm hơn, trên đường Quang Trung, đoạn đầu cầu phía P.Hưng Phú, Q.Cái Răng có cột treo biển chỉ dẫn giao thông “3 trong 1” án ngữ ngay đầu đường phân làn. Phía trên cùng là biển cấm ô tô con vượt, ở giữa là biển cấm xe tải, xe khách và dưới cùng là biển chỉ dẫn đường rẽ. Tuy tấm biển chỉ dẫn rất to nhưng lắp rất thấp, mép biển chĩa vào phần đường cho xe cơ giới qua lại nhìn rất “rùng rợn”.

Người dân ở khu vực này cho biết, nhiều vụ tai nạn đã xảy ra do va quệt vào biển chỉ dẫn trên, thậm chí có người đã từng tông đổ cột treo biển báo, nhưng sau đó cái cột chỉ bị cưa bớt phần gãy và tận dụng tiếp.

Biển báo tại cổng A Trường Đại học Cần Thơ, gây nguy hiểm cho người đi bộ

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lê Tiến Dũng, Phó giám đốc Sở GTVT Cần Thơ, cho biết hiện hệ thống đường bộ ở Cần Thơ có 3 đơn vị quản lý. Các đường quốc lộ do Tổng cục đường bộ quản lý, những biển báo hay hư hỏng sửa chữa do tổng cục quản lý thực hiện; Sở GTVT chỉ quản lý 9 tuyến đường tỉnh... Còn những đường nội ô là do các quận quản lý. “Sở GTVT Cần Thơ xin tiếp nhận những phản ánh của người dân và sẽ có văn bản báo cho các đơn vị quản lý các tuyến đường tìm hiểu, khắc phục”.