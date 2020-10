Phóng viên hy sinh ở Rào Trăng: Nước mắt đưa anh về đúng ngày sinh nhật 54

“Mình thật sự sốc. Mấy hôm nay lo lắng, bất an vì thông tin những người gặp nạn, mất tích, nay xác định có một đồng nghiệp cũ là anh Hướng nữa thì buồn không thể tả được. Anh anh ấy sống tình cảm lắm. Điềm tĩnh, trầm lặng và tử tế”- một cựu phóng viên đồng nghiệp của ông Hướng bùi ngùi.

Đường vào TĐ Rào Trăng 3 sạt lở nặng nhưng đoàn cứu hộ cứu nạn 21 người cố gắng tiếp cận để khảo sát nắm thông tin nhiều công nhân gặp nguy do sạt lở, để rồi sau đó chính họ cũng gặp nạn, trong đó 13 người đã hy sinh

Trong những tháng gần đây, hết phòng chống dịch Covid-19 đến mưa bão dồn dập, người làm báo ở Huế nói chung và ông Hướng nói riêng cũng bị cuốn theo vòng xoáy công việc ấy gần như không ngơi nghỉ.

Chiều 12.10, khi hay tin có nhiều công nhân thủy điện Rào Trăng bị mắc kẹt trong mưa lũ, có nhiều nguy cơ do sạt lở đất, ông Hướng đã cùng một lãnh đạo của UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế và 19 người khác đi xe đặc chủng vào hiện trường khảo sát, thực hiện công việc cứu hộ cứu nạn. Do không thể tiếp tục đi bằng xe đặc chủng do đường sá sạt lở nặng nên đoàn đã đi bộ nhiều cây số.

Đến khoảng 21 giờ đêm cùng ngày thì mới đến được căn nhà Trạm quản lý, bảo vệ rừng tiểu khu 67. Đoàn đã vào đây nghỉ lại để mai tiếp tục. Khoảng 0 giờ 13.10 thì vụ sạt lở đất oan khiên xảy ra, vùi lấp căn nhà, 8 người chạy thoát được trong đêm đen, 13 người hy sinh, trong đó có ông Hướng.