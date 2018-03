Nhà nhỏ yêu thương

Gia chủ có thời gian để chiêm nghiệm, sống chất lượng và thoát khỏi sự gò bó của đời sống đô thị mỗi ngày.



The House xây dựng trên diện tích 43 m2, trong con hẻm nhỏ bị bao vây bởi những ngôi nhà phố , vốn là kiến trúc đặc trưng của đô thị Việt. Gia chủ làm trong lĩnh vực IT vốn khô cứng nên cần khoảng không gian tự do, thoải mái để cân bằng cuộc sống.