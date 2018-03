Nhặt được 12 triệu đồng, học sinh lớp 3 đem nộp công an

Chiều 26.3, UBND xã Thạnh Phước, H.Thạnh Hóa (Long An) cho biết công an xã đang quản lý số tiền 12 triệu đồng do một học sinh lớp 3 nhặt được, chờ người bị mất đến nhận lại.

