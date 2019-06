Nhậu xỉn dừng xem CSGT đo nồng độ cồn: Bị bắt thổi kiểm tra, thanh niên đòi đốt xe

Tối 31.5, Đội CSGT trật tự Công an quận Tân Bình (TP.HCM) thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tại giao lộ Hoàng Văn Thụ - Út Tịch. Đây là hướng di chuyển chủ yếu của những người nhậu từ bờ kè Hoàng Sa - Trường Sa về Q.12, Hóc Môn. Do vậy, chỉ trong 2 giờ lập chốt, CSGT đã ghi nhận tới 20 vụ người say xỉn tự chạy xe.

Nhậu xỉn dừng xem CSGT đo nồng độ cồn

Đang chạy xe trên đường, anh X. thấy CSGT đứng đông quá nên dừng xe ngay chốt rồi dắt xe lên lề ngồi xem CSGT đo nồng độ cồn. Rất “không may” cho anh X. là đi cùng CSGT còn còn lực lượng 363 (gồm CSGT, cảnh sát trật tự, cảnh sát hình sự) nên nhìn anh có biểu hiện nghi vấn, lực lượng này đã yêu cầu anh X. kiểm tra cốp xe và thổi nồng độ cồn.

"Không may" hơn nữa khi nồng độ cồn trong hơi thở của anh X. là 0,367mg/lít khí thở. Do đó, anh X. được thông báo là sẽ bị tạm giữ xe. Anh X. phản đối và không tâm phục khẩu phục vì cho rằng mình đang dừng xe chứ không phải đang chạy xe mà bị kiểm tra như vậy.

“Đi nhậu về tôi có ngủ rồi tỉnh dậy tắm rửa xong mới lấy xe chạy ra đây. Nhìn thấy CSGT đứng đông quá nên tôi tò mò dừng lại dắt xe lên vỉa hè ngồi xem thôi. CSGT sao không kiểm tra tôi ngay từ đầu mà để tôi dừng xe lên vỉa hè rồi mới đến kiểm tra. Các anh làm vậy là các anh sai rồi”, anh X. bức xúc.

Tuy nhiên, theo quy định, lực lượng 363 được quyền kiểm tra bất kỳ trường hợp nào có dấu hiệu vi phạm để kiểm tra hành chính về phương tiện và người. Khi phát hiện vi phạm, tùy thuộc mức độ sẽ bàn giao ngay tại chỗ hoặc giao công an địa phương xử lý.

Ngoài ra, khi anh X điều khiển xe trước đó đã bị lực lượng CSGT ghi hình nên việc sau khi thổi phát hiện nồng độ cồn cộng với hình ảnh làm bằng chứng, anh X đã bị lập biên bản xử phạt.

Anh X. liên tục nhìn CSGT và nói: "Anh sai rồi"

Sau một hồi tranh cãi và đưa ra những lý do, anh X. không hợp tác với CSGT nên công an phường đã ra hỗ trợ. Khi lực lượng chức năng dắt xe anh X. đi anh đã bực tức nhặt cục đá đòi đập và đốt xe.

Sau một hồi tranh cãi và đưa ra những lý do, anh X. không hợp tác với CSGT nên công an phường đã ra hỗ trợ. Khi lực lượng chức năng dắt xe anh X. đi anh đã bực tức nhặt cục đá đòi đập và đốt xe.

‘Mới uống có 5 chai mà cũng bị bắt’

Anh K. (29 tuổi) bị CSGT kiểm tra nồng độ cồn và xác định mức cồn trong hơi thở của anh K. ở mức trên 0,4mg/lít khí thở. Đây là mức vi phạm nồng độ cồn trong hơi thở cao nhất. Anh K. sẽ bị phạt tới 3,5 triệu đồng, tước quyền sử dụng GPLX 4 tháng và tạm giữ xe 7 ngày.

Trong lúc đứng chờ xe ôm, anh K. kể: “Đô của tôi là 10 chai, hôm nay có bạn ở Hà Nội vô nên có ra bờ kè uống một xíu. Có 5 chai là đứng lên đi về rồi mà cũng bị CSGT bắt. Cái này do xui thôi, tôi ít đi đường này lắm mà hai lần đi qua đây đều bị bắt xe”.

Trường hợp khác, anh M. khi dừng đèn đỏ đã liểng xiểng đứng không vững nên CSGT lập tức mời anh tấp xe lên lề để kiểm tra. Anh M. nhìn thấy máy đo nồng độ cồn, liên tục đòi nói nhỏ với CSGT. Tuy nhiên, CSGT đã yêu cầu anh M. đứng cách xa để làm việc. Nồng độ cồn trong hơi thở của anh M. là 0,738mg/lit khí thở.

Liên tục xin nói nhỏ với CSGT, nhưng anh bị đã bị CSGT khua tay yêu cầu đứng cách xa để làm việc

Thiếu tá Bùi Ngọc Giàu, Đội trưởng đội CSGT trật tự, công an Q.Tân Bình cho biết, địa bàn Q.Tân Bình có rất nhiều quán nhậu, do đó, mỗi đêm làm nồng độ cồn, đội đều ghi nhận tới vài chục vụ vi phạm.

Thiếu tá Giàu chia sẻ: “Khó khăn của lực lượng CSGT khi xử lý vi phạm nồng độ cồn là những người này thường rất “nhây”. To tiếng cãi vã, chửi tục, đòi đốt xe,… có những trường hợp phải mất cả tiếng mới xử lý xong. Nói chung CSGT làm cồn phải có cái đầu lạnh để không bị bức xúc khi nghe những câu nói chẳng mấy hay ho từ những người say xỉn”.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Đội CSGT trật tự Công an Q.Tân Bình đã lập biên bản 407 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 12 ô tô và 395 xe máy. Tất cả những trường hợp này đều bị tạm giữ xe 7 ngày.