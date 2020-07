Nhiệt điện Mông Dương 1 vượt kế hoạch sản xuất 6 tháng đầu năm

Theo đó, tính đến 30.6, sản lượng điện Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 sản xuất được là 3.944/3.931 triệu kWh, đạt 100,3% kế hoạch 6 tháng đầu năm 2020 và đạt 112,9% so với cùng kỳ năm 2019. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của đơn vị đều đạt theo kế hoạch được Tổng Công ty phát điện 3 giao.

Để hoàn thành tốt mục tiêu này, Công ty Nhiệt điện Mông Dương đã chú trọng công tác đào tạo nhân lực; Ứng dụng kiểm soát quá trình vận hành thông qua các phần mềm quản lý như: phần mềm Quản lý kỹ thuật, phần mềm Nhiên liệu than...

Ngoài ra, để đảm bảo vận hành an toàn cho tổ máy và khả năng đáp ứng nhiên liệu, Công ty Nhiệt điện Mông Dương đã thử nghiệm đốt than trộn giữa than TKV và than Đông Bắc. Qua quá trình thử nghiệm đã cho kết quả tốt, hàm lượng các bon trong tro bay giảm, hàm lượng cac-bon không cháy hết trong xỉ đáy vẫn duy trì từ 1,16 đến 1,2%.

Do than sau khi trộn giữa than TKV với than Đông Bắc có nhiệt trị cao hơn hơn than TKV nên tiêu hao than cho từng tổ máy cũng giảm đi. Những kết quả tích cực trong việc đốt than trộn đã đem lại lợi ích và tính chủ động hơn trong việc đáp ứng nguồn nhiên liệu để đảm bảo sản lượng điện được giao.