Nhóm khách Tây nghi vờ đổi tiền để 'chôm': Bị cư dân mạng tố từng trộm chó

Ngày 4.8, trao đổi với Thanh Niên, Công an phường 10 (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) cho hay đã tiếp nhận thông tin một nhóm khách Tây nghi giả vờ nhờ đổi tiền lẻ để "chôm" tiền trước mặt nhân viên một cửa hàng trên đường Trương Quốc Dung (phường 10, Q.Phú Nhuận) và tiến hành trích xuất camera an ninh. Tuy nhiên, một camera tại cửa hàng bị che khuất, clip được đăng tải trên mạng xã hội có chất lượng thấp, bị che khuất tầm nhìn bởi vị khách Tây mặc áo đen, hành động của nhóm khách Tây và nhân viên không rõ ràng nên không thể khẳng định hành vi "chôm" tiền. Phía công an đã ghi nhận sự việc để tuyên truyền cho người dân cảnh giác.