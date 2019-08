Những đêm trắng phá án ma túy, hàng xóm báo tin con bệnh mà không về được

Năm 2010, đại úy Võ Việt Cường tốt nghiệp Đại học Cảnh sát chuyên ngành điều tra tội phạm ma túy, về nhận công tác tại PC04, Công an tỉnh Bình Định. Gần 10 năm qua, đại úy Cường (điều tra viên trung cấp của PC04) góp nhiều công sức phòng, chống tệ nạn và tội phạm ma túy Mỗi năm, đại úy Cường thụ lý điều tra trên 5 vụ án với hàng chục bị can. Ngoài ra, anh còn thực hiện hiệu quả các biện pháp trinh sát trong phòng ngừa, đấu tranh tội phạm ma túy và hướng dẫn điều tra án ma túy do Cơ quan CSĐT công an huyện, thị xã, TP. Đại tá Trương Minh Ngọc (Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định, trực tiếp phụ trách công tác đều tra tội phạm ma túy), cho biết: “Đại úy Cường là một trong số nhân tố tích cực của đơn vị. Công tác phù hợp với chuyên ngành đào tạo và khiêm tốn học hỏi, chịu khó nghiên cứu đúc kết thực tiễn công tác phòng chống tội phạm ma túy nên tích lũy nhiều kinh nghiệm quý báu, giúp anh hoàn thành tốt nhiệm vụ”.