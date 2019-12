Những người nhặt cả trăm triệu đồng, không tham tìm trả ngay người mất

Mình ăn cũng hết… trả lại người ta thì còn

Bán vé số dạo tại chợ Đồng Xoài, sáng ngày 28.10, chị Lê Thị Mai (33 tuổi, ngụ P. Tân Bình, TP.Đồng Xoài, Bình Phước) vô tình nhặt được một túi xách cạnh bên đường. Bên trong có hơn 100 triệu đồng tiền mặt cùng rất nhiều lắc, vòng tay, dây truyền vàng cùng giấy tờ đất… Sau khi nhặt được chị Mai mang đến Ban quản lý chợ Đồng Xoài trình báo sự việc để cơ quan chức năng thông báo tìm người mất

Chiều cùng ngày, “khổ chủ” là bà Trần Thị Phước (55 tuổi, ngụ P. Tân Phú, TP. Đồng Xoài) đã vui mừng khi nhận lại toàn bộ số tài sản của mình từ tay chị Mai trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương.

Tìm hiểu hoàn cảnh của chị Mai, chúng tôi giật mình khi biết chị hiện đang ở căn nhà thuê, cùng người chồng và 4 người con đang còn khá nhỏ. Chồng chị làm nghề thợ hồ. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng chị Mai không tham của rơi mà tìm cách trả lại cho người mất. Đây là lần thứ 2 chị làm việc này.

“Nhặt được của rơi nếu mình ăn thì cũng hết… nhưng trả người ta thì còn, nên tôi trả cho người ta. Khi người mất lên nhận lại số tiền, tôi cũng mừng cho người ta vì tìm lại được tài sản của mình”, chị Mai tâm sự ngắn gọn như thế khi được hỏi về hành động trả lại của rơi.

Việc làm của chị Mai đã được UBND tỉnh Bình Phước tặng thưởng bằng khen vì đã có hành động đẹp, việc làm tốt “Nhặt được của rơi, trả lại người mất”, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt”.

Anh chủ quán cơm trả lại 280 triệu bị bỏ quên

Sau câu chuyện đẹp của chị bán vé số của chị Mai, ngày 17.12, anh Trần Đình Hiếu (28 tuổi, ngụ ấp 3, xã Đồng Tiến, H.Đồng Phú, Bình Phước) chủ quán cơm Ông Già trên đường QL14 (xã Đồng Tiến) đã trả lại số tiền 280 triệu đồng cho một người xa lạ bỏ quên bên lề đường gần quán cơm của gia đình.

Anh Trần Đình Hiếu (người đứng thứ 2 từ phải qua) trả lại số tiền 280 triệu đồng cho người đánh rơi Hoàng Giáp

Trước đó, khoảng 6 giờ ngày 17.12, khi dọn quán cơm của gia đình, anh Hiếu phát hiện một túi xách bị bỏ quên bên cạnh quán và khi mở ra thì bên trong có số tiền 280 triệu đồng. Sự việc được anh trình báo Công an xã Đồng Tiến (H.Đồng Phú).

Qua xác minh, công an đã tìm ra chủ nhân của số tiền. Đến tối khuya cùng ngày ông Nguyễn Văn Tài (50 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận, TP.HCM) chủ nhân của số tiền đã đến cơ quan công an và thông tin đầy đủ về số tài sản, quá trình, thời gian và địa điểm mình bị mất.

Tại Công an xã Đồng Tiến, sau khi thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định, anh Hiếu đã trao lại số tiền 280 triệu đồng cho ông Tài.

“Số tiền này đối với gia đình của người mất là một tài sản vô cùng lớn. Khi mất rất là buồn, ảnh hưởng đến gia đình người ta nên em cũng mong tìm được người đánh rơi để mà trả lại, em cảm thấy rất vui cho chú ấy khi nhận lại được tài sản của mình”, anh Hiếu chia sẻ.

Anh Thái Khắc Tú, Phó trưởng Công an xã Đồng Tiến cho biết: “Việc làm của anh Hiếu là một tấm gương tốt, nhặt được của rơi đã chủ động trình báo công an trả lại cho người mất. Tới đây chúng tôi sẽ tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã, lãnh đạo Công an huyện sẽ biểu dương khen thưởng kịp thời cho anh Hiếu".