Những tấm lòng vàng

Chuyển khoản: Le Thi Le Hang: 200.000 đồng; Tran Thang: 200.000 đồng; Tran Thi Nga: 500.000 đồng; Le Hanh Phuoc: 300.000 đồng; Phan Dinh Nguyen: 500.000 đồng; Le Duc Huu: 500.000 đồng; Nguyen Thi Kim Oanh: 300.000 đồng; Cam Tho My: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Xuan Nam: 500.000 đồng; Pham Thi My Le: 200.000 đồng; Phan Tan Dung: 100.000 đồng; Tran Thanh Hiep (My Phuoc, Long Xuyen, tinh An Giang): 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Le Van Thuan: 300.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Thai Vi Linh: 200.000 đồng; Le Ngoc Thanh: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Hoang Nga: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Tran Le Thanh Huyen: 500.000 đồng; Dai Thanh (Q.10, TP.HCM): 6.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Truong Khuong Duy: 500.000 đồng; ban doc: 5.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Van Huong: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Le Phuoc Loc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 60.000 đồng; Nguyen Thanh Chan: 500.000 đồng; Tran Thi Tuyet Linh: 300.000 đồng; Luu Chi Linh: 2.000.000 đồng; Ha Van Khanh: 500.000 đồng; Nguyen Van Thuong: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Thi Mai Huong: 400.000 đồng; Le Phuc Thang: 1.000.000 đồng; Nguyen Duc Nam: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Luu Thi Thuy Tien: 2.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Le Cong Dinh: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Hien Chi: 200.000 đồng; Hoang Quoc Huy: 100.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Tu Trinh: 500.000 đồng; Nguyen Diem Trang: 400.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 5.000.000 đồng; Huynh Thanh Sang: 300.000 đồng; Huynh Nguyen Thanh Nguyet: 1.000.000 đồng; Mai Ngoc Hanh: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Dang Hoang Oanh: 300.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Tuan Le Ngoc Yen: 200.000 đồng; Tang Vi Quyen: 1.000.000 đồng; Pham Duc Hun: 1.000.000 đồng; Nguyen Van Vy: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Thi Lai: 200.000 đồng; Le Thi Thuy: 300.000 đồng; Nguyen Thi Nga: 500.000 đồng; Tran Thi My Thi: 400.000 đồng; Phan Hong Ha: 500.000 đồng; Dinh Thi Kim Loan: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; Le Nhut Minh: 500.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.