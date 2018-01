Chuyển khoản: Phan Thi Ai Lien: 500.000 đồng; Ta Huu Diem: 2.000.000 đồng; Duong Thi Muoi: 2.000.000 đồng; Pham Thi Tam (Q.8, TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyen Viet Cuong (dao dien): 2.000.000 đồng; Tran Huynh: 1.000.000 đồng; Hung: 5.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Vo Nguyen Anh Tuan: 500.000 đồng; Nhu Van Long: 200.000 đồng; Ngo Thi Phuong Hong: 200.000 đồng; ban doc: 1.600.000 đồng; Nguyen Ngoc Diep: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; nhom tu thien Hoa Sen Da Nang (TP.Đà Nẵng): 2.000.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Tham: 1.000.000 đồng; Phan Quang Thanh Bình: 1.000.000 đồng... (Còn tiếp)



Giúp bà Trần Thị Trúc - Quảng Nam (nhân vật được đề cập trong bài viết Mẹ kiệt quệ cùng con nằm bệnh suốt 17 năm trên Thanh Niên ngày 28.11.2017):

Trần Kim Phụng (45/8 đường số 4, cư xá Đô Thành, P.4, Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; bạn đọc (Trần Phú, Q.5, TP.HCM): 200.000 đồng; Nguyễn Văn Tiền (45/8 đường số 4, cư xá Đô Thành, P.4, Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; Lê Thị Tuyết Nhung (217 Lý Thường Kiệt, P.7, Q.11, TP.HCM): 500.000 đồng; Tâm Thanh (Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; cô Năm (Q.3, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Trương Gia Kỳ (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 200.000 đồng; Nguyễn Ngọc Thùy Uyên (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 200.000 đồng; chú Lâm (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 300.000 đồng; chị Thu (Q.1, TP.HCM): 500.000 đồng; chị Chi (140 Lê Lợi, Bình Định): 200.000 đồng; Trần Quốc Tuấn (24 Bà Huyện Thanh Quan, tỉnh Bình Định): 100.000 đồng; Lê Nam (Hòa Cường Nam, TP.Đà Nẵng): 300.000 đồng; Thùy Dung và Nhật Nguyên (Hải Châu, TP.Đà Nẵng): 100.000 đồng; Nguyễn Đức Hạnh (TP.Đà Nẵng): 200.000 đồng; Nguyễn Thị Hoa và Lê Thị Kim Phượng (116 Bùi Vịnh, TP.Đà Nẵng): 1.000.000 đồng; Trần Thị Bé (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; bạn đọc (Q.1, TP.HCM): 500.000 đồng; bác sĩ Chu Thị Bá (Bệnh viện Từ Dũ, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Nguyễn Văn Luận (Phan Đình Phùng, P.15, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 300.000 đồng; Hứa Thị Ngọc Liên (Q.3, TP.HCM): 200.000 đồng; Phạm Thị Thơ (Q.4, TP.HCM): 500.000 đồng; Văn Võ (33 đường số 1, Thảo Điền, Q.2, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Nguyễn Thị Thành (1017 Hồng Bàng, P.12, Q.5, TP.HCM): 500.000 đồng; Phạm Phúc Việt (128/11 Bành Văn Trân, P.7, Q.Tân Bình, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Mỹ Chi (62 Vũ Tùng, P.1, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 300.000 đồng; Mỹ Ai và Ngọc Dung (62 Vũ Tùng, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 200.000 đồng; bạn đọc (Q.10, TP.HCM): 200.000 đồng; bác Năm (P.1, Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; cụ Trần Trọng Minh (Q.10, TP.HCM): 400.000 đồng; bạn đọc (Q.10, TP.HCM): 200.000 đồng; Nguyễn Văn Đức (P.9, Q.3, TP.HCM): 200.000 đồng; Liêu Ngọc Bích và Liêu Mỹ Xuân (Q.8, TP.HCM): 200.000 đồng; bạn đọc (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Phùng Thị Quỳnh Yến (6 Đặng Tất, Q.1, TP.HCM): 1.000.000 đồng; cô Yến (Q.Tân Bình, TP.HCM): 200.000 đồng; Đặng Kim Trúc (763 Hồng Bàng, Q.6, TP.HCM): 500.000 đồng; Công ty điện lực TNHH BOT Phú Mỹ 3 (biệt thự Tulip 27, khu biệt thự cao cấp An Phú, 36 Thảo Điền, Q.2, TP.HCM)... (Còn tiếp)

Chuyển khoản: Nguyen Thi Ha: 300.000 đồng; Huynh Cong Du: 300.000 đồng; Le Ngoc Binh: 200.000 đồng; Nguyen Loc: 300.000 đồng; Phan Thi Thien Huong: 1.000.000 đồng; Nguyen Trung Thai: 200.000 đồng; Pham Trung Anh: 600.000 đồng; Le Viet Van: 100.000 đồng; cua hang son Quang Phat: 300.000 đồng; Nguyen Nam Cuong (202 HVB): 1.000.000 đồng; Pham Thi Tam (Q.8, TP.HCM): 500.000 đồng; Le Minh Hieu: 250.000 đồng; Nguyen Thi Minh Thao: 50.000 đồng; Nguyen Tat Phuc: 2.000.000 đồng; Nguyen Van Phu: 2.000.000 đồng; co Lien: 1.000.000 đồng; Nguyen Hong Trung: 500.000 đồng; Nguyen Thi Kim Thoa: 500.000 đồng; Nguyen Su: 1.000.000 đồng; Pham Duc Bay: 2.000.000 đồng; Vo Thi Thuy Hang: 200.000 đồng; Nguyen Thi Kim Luyen: 300.000 đồng; Bui Phuong Phi va ba Mai Thi Thương: 300.000 đồng; ong ba Tran Quang Nghia (143 Phan Van Khoe, P.5, Q.6, TP.HCM): 200.000 đồng; Nguyen Huu Thanh: 467.000 đồng; Dieu Thanh (Huynh My Phan): 500.000 đồng; Nguyen Van Than: 500.000 đồng; Tran Andy: 100.000 đồng; Vo Minh Luan: 500.000 đồng; Nguyen Van Mau: 1.000.000 đồng; Le Hoang Nam: 500.000 đồng; Ho Thi Thanh Thuy: 500.000 đồng; co Bay: 2.500.000 đồng; Mai Pham Phuong Uyen: 200.000 đồng; Nguyen Thi Bich Phuong: 1.000.000 đồng; Hua Thi Cuc: 200.000 đồng; Tran Truc Duy: 500.000 đồng; Tran Cong Dieu: 500.000 đồng; Dang Van Toi: 500.000 đồng; Ta Thi Van (tinh Ba Ria - Vung Tau ): 300.000 đồng; Pham Thi Bich Dao: 500.000 đồng; Pham Thi Tam: 500.000 đồng... (Còn tiếp)

Giúp anh Văn Việt Dũng - Bình Định (nhân vật được đề cập trong bài viết Bị bỏng nặng không tiền chữa trị trên Thanh Niên ngày 5.12.2017):

Đoàn Chính (130 Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM): 1.000.000 đồng; N.V.P (số 7 Đặng Thái Thân, P.3, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng): 5.000.000 đồng; bạn đọc (Q.5, TP.HCM): 1.000.000 đồng; bạn đọc (Q.8, TP.HCM): 300.000 đồng; bác Thu (P.14, Q.Tân Bình, TP.HCM): 500.000 đồng; Dương Thị Mai (304/66/16 Bùi Đình Túy, P.12, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 1.000.000 đồng; cô Xuân (Q.10, TP.HCM): 500.000 đồng; Ngô Thụy Khanh (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Kim Thanh (93 Bùi Thị Xuân, Q.1, TP.HCM): 300.000 đồng; bạn đọc (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 1.200.000 đồng; Phương Khanh (Q.3, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Tâm Thanh (Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; hủ tiếu Vui (Q.Tân Bình, TP.HCM): 500.000 đồng; Liêu Ngọc Bích và Liêu Mỹ Xuân (Q.8, TP.HCM): 300.000 đồng; bạn đọc (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Phạm Phúc Việt (128/11 Bành Văn Trân, P.7, Q.Tân Bình, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Hứa Thị Ngọc Liên (Q.3, TP.HCM): 200.000 đồng; Nguyễn Thị Me (Q.4, TP.HCM): 1.500.000 đồng; bà Hà Trung (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyễn Thị Hương (cư xá Phú Lâm A, Q.6, TP.HCM): 300.000 đồng; Lâm Tiến Dũng (53 Ngô Quyền, P.6, Q.6, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Nguyễn Thị Anh Nguyệt (cư xá Bắc Hải, P.15, Q.10, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Nguyễn Thị Kim Loan (Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; Võ Văn Út (124/27 Xóm Đất, P.8, Q.11, TP.HCM): 200.000 đồng; cô Yến (Q.Tân Bình, TP.HCM): 200.000 đồng; Phạm Thị Tư (106 Hải Thượng Lãn Ông, Q.5, TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyễn Thị Bình (P.1, Q.Tân Bình, TP.HCM): 300.000 đồng; Văn Bá Dượng, Văn Phú Nga, Văn Thanh Tùng, Văn Minh Hoàng, Văn Phú Chín, Văn Phú Anh và Văn Phú Thành (từ đường tộc Văn TP.HCM, Chu Văn Bá, Văn Phú, TP.HCM): 6.200.000 đồng; chú Lâm (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 500.000 đồng; Văn Bội Hương (763 Hồng Bàng, Q.6, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Đỗ Thị Lan (Hoàng Hoa Thám, P.5, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 300.000 đồng; Nguyễn Văn Sông (Q.3, TP.HCM): 1.000.000 đồng; bạn đọc (Q.3, TP.HCM): 200.000 đồng; bác Bùi Văn Viên (Q.Gò Vấp, TP.HCM): 1.000.000 đồng; cô Hiếu (Đa Kao, Q.1, TP.HCM): 300.000 đồng; Nguyễn Văn Đức (P.9, Q.3, TP.HCM): 200.000 đồng; bà ngoại và bé Na (Q.9, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Trần Lạt (Q.10, TP.HCM): 500.000 đồng; Mỹ Ngọc và Hồng Ngọc (98/94/15 Thăng Long, P.5, Q.Tân Bình, TP.HCM): 300.000 đồng; Công ty điện lực TNHH BOT Phú Mỹ 3 (biệt thự Tulip 27, khu biệt thự cao cấp An Phú, 36 Thảo Điền, Q.2, TP.HCM): 1.000.000 đồng; cô Ngọc Yến (TP.Biên Hòa, Đồng Nai): 500.000 đồng; chú Hà Chúc Hiền (20 Nguyễn Thị Giang, P.Thanh Bình. TP.Biên Hòa, Đồng Nai): 200.000 đồng; thầy Phùng Ngọc Sơn (TP.Biên Hòa, Đồng Nai): 500.000 đồng; chú Mai Văn Lâm (TP.Biên Hòa, Đồng Nai): 400.000 đồng; bác Lâm (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 500.000 đồng... (Còn tiếp)

Giúp em Trần Quốc Lộc - Quảng Trị (nhân vật được đề cập trong bài viết Khó tin bé trai 9 tuổi một mình sống hơn 700 đêm cô quạnh giữa mộ bia trên Thanh Niên Online ngày 9.12.2017):

Võ Duy Tân (Nguyễn Trãi, P.2, Q.5, TP.HCM): 700.000 đồng; bạn đọc (Q.7, TP.HCM): 200.000 đồng; Thanh Phương (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; Khuê Nguyễn (Mỹ): 1.000.000 đồng; Nguyễn Văn Chính (Q.3, TP.HCM): 1.000.000 đồng... (Còn tiếp)

Giúp Phạm Phú Đó - Quảng Nam (nhân vật được đề cập trong bài viết Hai vợ chồng cùng lâm bệnh nặng trên Thanh Niên ngày 19.12.2017):

Nguyễn Văn Đá (23/26A Trần Khắc Chân, P.15, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 200.000 đồng; anh Hiếu (Q.4, TP.HCM): 500.000 đồng; chú Đạt (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; anh Duy (Q.Thủ Đức, TP.HCM): 300.000 đồng; Nguyễn Văn Đức (P.9, Q.3, TP.HCM): 200.000 đồng; Ngọc Uyển (Q.8, TP.HCM): 2.000.000 đồng; chị Thu (Q.1, TP.HCM): 500.000 đồng; Vương Đình Cảnh (258/25/28B Cách Mạng Tháng Tám, P.10, Q.3, TP.HCM): 2.000.000 đồng; Nguyễn Lộc Phát và Nguyễn Thị Me (Q.4, TP.HCM): 2.000.000 đồng; Công ty cổ phần TM DV XNK Trân Châu (147 quốc lộ 13, P.26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 2.000.000 đồng; Lê Quang Minh và Trần Thị Thanh Tâm (523/12 Nguyễn Tri Phương, P.8, Q.10): 500.000 đồng; Ngô Minh Nga (Q.Thủ Đức, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Minh Tài (60 Hồ Hảo Hớn, Q.1, TP.HCM): 500.000 đồng; Tâm Thanh (Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng... (Còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.

Trao tiền bạn đọc cho gia đình kiệt quệ vì bệnh tật Ngày 4.1, đại diện Báo Thanh Niên tại Văn phòng miền Trung đã trao 76.339.500 đồng (ảnh), số tiền bạn đọc giúp đỡ (đợt 1) cho vợ chồng ông Phạm Phú Đó và bà Nguyễn Thị Thanh (trú thôn Tân Bình 3, xã Điện Trung, TX.Điện Bàn, Quảng Nam), nhân vật trong bài viết Hai vợ chồng cùng lâm bệnh nặng đăng trên Thanh Niên ngày 19.12. Bà Thanh xúc động cho biết sẽ dành toàn bộ số tiền bạn đọc Thanh Niên ủng hộ để trang trải phần nào nợ nần mà ông bà vay mượn trong suốt thời gian chữa bệnh. Theo bà Thanh, sức khỏe vợ chồng bà dù vẫn yếu nhưng đã ổn định, có thể lao động phổ thông để tiếp tục nuôi các con ăn học, không để con phải bỏ học giữa chừng vì bệnh tật của mình. An Dy

