Những tấm lòng vàng: Bạn đọc giúp đỡ cô giáo có tiền ghép thận

Giáo viên hưu trí (Q.2, TP.HCM): 400.000 đồng; Nguyễn Văn Nhơn (TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa): 200.000 đồng; bạn đọc Báo Thanh Niên (TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa): 300.000 đồng; Trần Huy Rụy (Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyễn Văn Đức (P.9, Q.3, TP.HCM): 200.000 đồng; hương linh Trần Ngọc Long (Canada): 500.000 đồng; anh Phong (TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa): 500.000 đồng; Phùng Thị Quỳnh Yến (6 Đặng Tất, Q.1, TP.HCM): 500.000 đồng; Đoàn An Nhiên (Diên An, tỉnh Khánh Hòa): 200.000 đồng... (còn tiếp)

Chuyển khoản: Nguyen Thi Ha: 300.000 đồng; Tran Ngoc Hieu: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Truong Tri Tue: 2.000.000 đồng; Pham Nguyen Thien Chuong: 1.000.000 đồng; Doan Nhu Hoang: 2.000.000 đồng; Le Toan: 2.000.000 đồng; Nguyen Duong Hung: 500.000 đồng; Nguyen Van Hoa: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Ta Vinh Anh: 1.000.000 đồng; Doan Hoang Duy: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Duong Anh Tuan: 1.000.000 đồng; Truong Huu Hung: 500.000 đồng; Vu Phuong Lan: 500.000 đồng; Nguyen The Hai: 100.000 đồng; Hoang Duc Hoa: 500.000 đồng; Tran Thi Ngoc Mai: 100.000 đồng; Dang Ngoc Tinh: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Truong Thanh Hai: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Pham Thi Thu Huong: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Van Manh: 300.000 đồng; Nguyen Van Huong: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen The Phong: 2.000.000 đồng; Le Thi Diem My: 1.000.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Tran Duc Dung: 200.000 đồng; Nguyen Quoc Dinh: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Huynh Ngoc Oanh: 300.000 đồng; Vu Thi Loan: 3.000.000 đồng; Ngo Quang Thanh Tam: 500.000 đồng; To Thi Tuyet Trang: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Thien Hai: 200.000 đồng; Phan Thi My Kim: 200.000 đồng; Hoang Ngoc Nam: 1.000.000 đồng; Nguyen Van Trang: 2.000.000 đồng; Vu Ngan Ha: 500.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Bich: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Trinh Hoang Ngoc Ha: 2.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Nguyen Thi Dieu Thi: 2.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Le Quoc Toan: 200.000 đồng; Nguyen Hoai Nam: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Dinh Thi Hue: 500.000 đồng; Phung Thi Thanh: 1.000.000 đồng; Pham Dinh Son: 1.000.000 đồng; Ton Truong Son: 300.000 đồng; Le Thi Hong Diem: 1.000.000 đồng; Bui Minh Tri: 200.000 đồng; Coteresa: 1.500.000 đồng; Van Thien Mai Trang: 5.000.000 đồng; Nguyen Hoang Duc Minh: 500.000 đồng; Ta Phuong Lien: 500.000 đồng; Le Hong Phong: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Vo Van Hoang: 2.000.000 đồng; Ha Van Khanh: 500.000 đồng; Tran Dinh Thong: 500.000 đồng; ban doc o Phu Lam: 250.000 đồng; Tran Quoc Thang: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Le Ngoc Thanh: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Phan Thi Ai Lien: 500.000 đồng; Anh Minh: 5.000.000 đồng; Do Thanh Dau: 500.000 đồng; chu Hung (Q.3, TP.HCM): 2.000.000 đồng; Le Hoang Yen Thu: 300.000 đồng; Le Hoang Nam: 1.000.000 đồng; Ho Thi Thanh Thuy: 500.000 đồng; Vo Van Hoang: 1.000.000 đồng; Phan Thi Hanh: 1.000.000 đồng;

Mai Thi Kim Anh: 1.000.000 đồng; Nguyen Xuan Nam: 300.000 đồng; Nguyen Mau Luu: 500.000 đồng; Nguyen Dinh Hoang: 300.000 đồng; Nguyen Huu Hiep: 500.000 đồng; Nguyen Hoang Minh: 50.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; Nguyen Nhu Hoa: 550.000 đồng; Pham Thi Tam: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Vo Thi The: 3.000.000 đồng; Hoang Van Phu: 2.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Dieu Linh: 500.000 đồng; Truong Thi Tuyet Hong: 1.000.000 đồng; Tran Quang Dung: 300.000 đồng; Nguyen Qui Dang Khoa: 300.000 đồng; Duong Trinh Kim Hoa: 200.000 đồng; Le Thi My Hanh: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Ta Thi Van: 300.000 đồng... (còn tiếp)

Bạn đọc giúp Nguyễn Thị Tâm Bình Định (nhân vật được đề cập trong bài viết Hoàn cảnh bi đát của một gia đình, trên Thanh Niên ngày 19.12.2019):

Chú Am (35 Cô Bắc, Q.1, TP.HCM): 200.000 đồng; anh An (H.Bình Chánh, TP.HCM): 500.000 đồng; bạn đọc (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 250.000 đồng; gia đình chú Chinh (Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyễn Phương Thuật (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 200.000 đồng; bé Thanh (Q.Tân Bình, TP.HCM): 500.000 đồng; mẹ con Ngọc Oanh, Ngọc Phụng (TP.Cần Thơ): 200.000 đồng; Vương Khánh (P.12, Q.4, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Tâm Thanh (Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; bạn đọc (Q.3, TP.HCM): 3.000.000 đồng; bác Năm (P.1, Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; bà Hà Trung (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Nguyễn Thị Bình (P.1, Q.Tân Bình, TP.HCM): 300.000 đồng; Phạm Thị Tư (đường số 5, X.Phong Phú, H.Bình Chánh, TP.HCM): 700.000 đồng; Trần Hà Chi (72/19 Nguyễn Văn Thương, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 300.000 đồng; Phạm Thị Mai (Úc): 500.000 đồng; Minh Tài (60 Hồ Hảo Hớn, Q.1, TP.HCM): 500.000 đồng; bạn đọc (Q.3, TP.HCM): 1.000.000 đồng; bạn đọc (Q.5, TP.HCM): 1.000.000 đồng... (còn tiếp)

