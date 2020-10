Ni sư Tâm Nguyệt tiếp tục cứu trợ người nghèo ở Huế

Sáng 27.10, ni sư Thích Nữ Tâm Nguyệt đã tiếp tục trao hơn 100 suất quà cho các tài xế xe ôm, xích lô, các chị làm nghề bốc vác tại chợ Đông Ba cùng những người khuyết tật, khiếm thị tại TP.Huế (Thừa Thiên-Huế).

Trước đó, để chọn đúng đối tượng là những người đạp xích lô, xe thồ và bốc vác có hoàn cảnh khó khăn do bão lụt, Báo Thanh Niên đã phối hợp Công an TP.Huế rà soát lập danh sách. Được phân công của Trưởng công an TP.Huế, Đội CSGT và trật tự Công an TP.Huế đã chọn 50 bác xích lô, xe thồ trên địa bàn có nhà ở các vùng thấp trũng, bị ngập lũ trong thời gian qua, cùng với đó Công an P.Phú Hòa cũng đã chọn 30 chị em bốc vác tại chợ Đông Ba, có nhà đều ở các phường Phú Hiệp, Phú Cát, là vùng ngập lũ sâu của TP.Huế.