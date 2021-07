Ninh Bình: Dân kêu khổ vì bụi, xã bảo phải 'sống chung với lũ'

Bụi bẩn khắp nơi

Những ngày qua, hiện tượng bụi bẩn màu đen lại xuất hiện, tấn công vào nhà một số hộ dân các xã Gia Tân, Gia Thanh (H.Gia Viễn, Ninh Bình). Nhà dân bị bụi bẩn tấn công nằm ở khu vực xung quanh Nhà máy xi măng The Vissai Ninh Bình.

Theo ghi nhận của phóng viên, đợt bụi bẩn xuất hiện gần đây nhất tại khu vực này là vào ngày 29.6. Những nhà dân bị bụi bẩn bay vào cách Nhà máy xi măng The Vissai Ninh Bình trong bán kính từ 200 m - 1 km. Khi phóng viên có mặt tại đây đã ghi nhận bụi bẩn phủ kín trong nhà ngoài sân của nhiều gia đình, khiến cuộc sống của bà con bị đảo lộn.

Tiếp xúc với phóng viên, nhiều người dân ở đây tỏ thái độ hết sức chán nản trước tình trạng phải "sống chung" với bụi bẩn. Người dân cho biết, những năm qua họ đã "kêu" với chính quyền địa phương nhiều lần, thậm chí có lần còn chặn xe tải chở nguyên liệu sản xuất xi măng vào nhà máy, nhưng tình trạng bụi bặm vẫn không được ngăn chặn.

Bà Nguyễn Thị Lĩnh (68 tuổi, ngụ thôn Thượng Hòa, xã Gia Thanh) cho biết, nhiều hôm thức dậy thấy trên mái nhà, quần áo… dính đầy bụi đen. Dù rất bức xúc, nhưng bà con cũng chỉ biết quét dọn, thau rửa đi chứ không có cách nào khác.

“Bụi á. Màu đen xì. Có hôm quét cả đống. Thường thì bụi tấn công ban đêm, chứ ban ngày không thấy. Có hôm sáng ngủ dậy, thấy sân nhà, chậu thau đen xì vì bụi. Ở đây cứ thế thôi, có ý kiến, có nói nữa cũng chả thay đổi được gì đâu”, bà Lĩnh nói.

Để hạn chế bụi bẩn bay vào nhà, hầu hết các gia đình sống xung quanh Nhà máy xi măng The Vissai Ninh Bình đều phải dùng bạt hoặc những tấm vải lớn che chắn trước cửa nhà. Tuy nhiên, biện pháp này cũng chỉ giảm thiểu được phần nào, chứ không thể ngăn được bụi bẩn xâm nhập.

Một người dân ở xã Gia Tân cho hay: “Nhà tôi cách nhà máy xi măng hơn 1 km, nhưng vẫn bị bụi tấn công. Bụi thì rõ ràng là từ nhà máy xi măng chứ không ở đâu khác. Nắng nóng đã ngột ngạt lắm rồi, nay còn bị bụi bẩn tấn công. Rất khổ! Người lớn đã đành, chứ trẻ nhỏ, người già thì nguy hiểm lắm. Ăn uống, rồi hít phải bụi không biết sẽ như thế nào, vì trước giờ cũng chả ai đi phân tích xem bụi này nguy hại ra sao. Ý kiến mãi cũng thế, nên đành chấp nhận thôi”.

Khu dân cư cạnh Nhà máy xi măng The Vissai Ninh Bình thường xuyên bị bụi bẩn tấn công Ảnh Minh Hải

Phải “sống chung với lũ”?

Trao đổi với phóng viên, ông Đặng Thanh Hải, Phó chủ tịch UBND xã Gia Tân, cho biết đến chiều 1.7, UBND xã Gia Tân không nhận được phản ánh nào của người dân về việc bị bụi bẩn tấn công. Việc người dân không phản ánh có lẽ cũng là điều không có gì ngạc nhiên, vì theo bà con, họ đã phản ánh nhiều lần nhưng không thay đổi được gì, nên chán nản không phản ánh với chính quyền nữa.

Điều rất ngạc nhiên là khi phóng viên thông tin về tình trạng bụi đang tấn công làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân , thì ông Hải lại cho rằng “khả năng có tổ chức người ta muốn xin xi măng để làm đường, nhưng chưa kịp, nên người ta phản ánh trái chiều một tí”?

Khi được hỏi về môi trường xung quanh khu vực Nhà máy xi măng The Vissai Ninh Bình những năm qua như thế nào, ông Hải thủng thẳng: “Ta phải khẳng định rằng, tất cả nhà máy, hoặc khi xây dựng bất cứ cái gì cũng phải có khói bụi, không thể tránh được. Phải nói là “sống chung với lũ”. Trước đây, đúng là có nhiều khói bụi, sau có nhiều ý kiến quá, giờ cũng hạn chế nhiều rồi”.

Ông Dương Đức Đằng, Chủ tịch UBND H.Gia Viễn, cũng cho rằng tình trạng bụi từ Nhà máy xi măng The Vissai Ninh Bình là không thể tránh khỏi, và nhà máy cũng cầu thị tiếp thu, xử lý khi có ý kiến của người dân. Ông Đằng cho biết, trước đây, tình trạng bụi do Nhà máy xi măng The Vissai Ninh Bình gây ra nghiêm trọng hơn, đã nhiều lần người dân phản ánh, cơ quan chức năng đã kiểm tra, xử lý. Còn hiện nay, cũng theo ông Đằng, “dù đã rất cố gắng, nhưng vẫn còn bụi từ quá trình hoạt động của Nhà máy xi măng The Vissai Ninh Bình”.