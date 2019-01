Nổ lớn, 5 người thương vong: 'Quần áo tết con mới mặc một lần, sao nỡ vội đi...'

Nỗi đau ngày giáp tết

Em Đặng Bảo Long (15 tuổi, trú tại thôn Hoa Đình, xã Bùi Xá, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) là nạn nhân tử vong tại chỗ sau vụ nổ lớn xảy ra tại nhà vợ chồng ông Nguyễn Xuân Đức (50 tuổi) và bà Phạm Thị Thu (46 tuổi, hàng xóm của em Long) vào chiều 29.1. Ngoài em Long, 4 nạn nhân khác bị thương gồm: bà Thu và con trai Nguyễn Xuân Quang (15 tuổi) cùng 2 em học sinh ngụ trong thôn là Trần Văn Tường và Hoàng Tuấn Vũ (cùng 15 tuổi).

Ngay trong tối 29.1, Công an huyện Đức Thọ phối hợp với lực lượng pháp y Công an tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể em Long cho người thân đưa về nhà tổ chức mai táng.

Sáng 30.1, mặc dù bận bịu công việc buôn bán và đồng áng trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, người dân thôn Hoa Đình vẫn tạm gác công việc, dành thời gian đến nhà anh Đặng Quốc Huy (40 tuổi, bố nạn nhân Long) thắp nén hương cho người hàng xóm nhỏ tuổi xấu số và động viên gia đình sớm vượt qua nỗi đau.

Ngồi sõng soài dưới nền đất cạnh bàn thờ đặt di ảnh con trai, tiếng khóc ai oán của anh Huy càng khiến mọi người quặn thắt lòng: “Con ơi!. Quần áo mới cô mua cho để đón tết con mới mặc được một lần mà sao con nỡ vội đi…”.

Trong nhà, chị Nguyễn Thị Uyển (37 tuổi, mẹ nạn nhân Long) nằm vật vã trên giường và phải cần đến 3 người thân ngồi kế bên chăm sóc. “Mới hôm qua con đi học về còn chào cha, chào mẹ… nhưng bây giờ không thấy con đâu nữa. Trời ơi!”, chị Uyển gào khóc.

Ông Đặng Văn Minh (63 tuổi, bác họ anh Huy) cho biết, vợ chồng anh Huy sinh được 2 người con, 1 trai và 1 gái, Long là con đầu. Năm 2002, anh Huy trong lúc làm công nhân cho một mỏ đá ở thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) thì bị tai nạn, phải cắt cụt chân trái. Sau vụ tai nạn, anh Huy bị mất sức khỏe 67% và được bác sĩ lắp cho một chiếc chân giả. Để có tiền trang trải cuộc sống và nuôi 2 con ăn học, chị Uyển phải đi làm thuê cho một quán ăn trên địa bàn, còn anh Huy thì đảm đương công việc đồng áng.

“Thằng Huy kể hôm qua nó đang làm ngoài đồng thì nghe một tiếng nổ rất lớn. Sau đó được hàng xóm gọi điện báo tin là cháu Long đã… mất rồi. Nghe tin dữ, nó đi liêu xiêu về nhà, quần áo, mặt mày lấm lem bùn đất. Hoàn cảnh vợ chồng nó khó khăn nên không có tiền sắm tết và vừa rồi 2 đứa con nó được người cô trong họ mua tặng cho mấy bộ áo quần mới. Thằng Huy dự định tới đây sẽ bán con bò để có tiền sắm sửa đón năm mới, chưa kịp thực hiện thì con trai mất”, ông Minh nghẹn ngào.

Tiếng nổ chát chúa vang trời

Ngôi nhà bếp của vợ chồng ông Đức, nơi xảy ra vụ nổ, trở nên tan hoang: mái lợp bị đánh sập, đồ đạc bên trong vỡ nát, móp méo, tường nứt. Trong sáng 30.1, hàng xóm đã đến phụ giúp gia đình ông Đức dọn dẹp và sửa soạn lại đồ đạc.

Trong số 5 nạn nhân gặp nạn trong vụ nổ có vợ và con trai ông Đức nhưng may mắn chỉ bị thương nhẹ và đã tỉnh táo. Ngồi thất thần trước nhà, ông Đức kể: “Chiều hôm qua (29.1), tôi thấy thằng Quang và 3 đứa bạn của nó xách một túi ni lông xuống nhà bếp. Sau đó, tôi đi ra nhà vệ sinh sau vườn. Vừa ra đến nơi thì tôi nghe một tiếng nổ rất lớn. Hoảng loạn quá nên tôi không biết gì nữa”.

“Vợ tôi sau khi được các bác sĩ cấp cứu đã tỉnh lại. Bà ấy kể, hôm qua khi vừa đi mua sắt vụn về đến nhà thì gọi thằng Quang ra phụ. Khi thằng Quang từ trong nhà bếp đi ra và vợ tôi từ ngoài sân đi vào thì bất ngờ xảy ra nổ lớn. Chính vì không đứng gần vụ nổ nên vợ con tôi chỉ bị thương nhẹ, riêng 3 cháu còn lại ở bên trong thì bị nặng hơn, trong đó 1 cháu tử vong tại chỗ”, ông Đức kể thêm.

Ông Phạm Nghị (hàng xóm ông Đức) vẫn còn rùng mình khi kể với chúng tôi về vụ nổ xảy ra tại nhà hàng xóm nửa ngày trước: “Nhà tôi nằm gần sát bên nhà ông Đức nên khi xảy ra thì nghe thấy tiếng nổ lớn chát chúa vang trời. Thời điểm đó, tôi đang ngồi trong nhà mà run bần bật”.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Văn Thắng, Trưởng Công an xã Bùi Xá (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh), cho hay cơ quan chức năng xác định nguyên nhân xảy ra vụ nổ là do 4 em học sinh sử dụng hóa chất mua trên mạng để làm pháo tự chế . Hiện 2 nạn nhân bị thương nặng nhất thì một đang được điều trị tại bệnh viện ở thành phố Vinh (Nghệ An) và người còn lại chuyển ra Hà Nội.