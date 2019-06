Nóng mạng xã hội: Nổi sóng 'cầm nhầm' ví Gucci 1200 USD còn lớn tiếng 'chị hiểu hông?'

Cô gái luôn miệng “Chị hiểu hông?” để lấp liếm và câu nói này nhanh chóng được dân mạng nhại lại rồi lan truyền để mỉa mai hành vi trộm cắp này.

Theo người đăng tải clip, vụ việc xảy ra tại Trung tâm thương mại Estella (Q.2, TP.HCM). 3 phụ nữ dẫn theo 2 em bé đang khá bận rộn trông chừng những đứa trẻ thì một cô gái trẻ (được cho là người chuyển giới) đi ngang tiện tay cầm… ví Gucci có giá 1.200 USD của người phụ nữ đang bế con. Chủ nhân chiếc ví phát hiện, đã kêu cô gái trẻ lại và hai bên xảy ra cãi vã.

Ảnh chụp màn hình Ảnh chế từ mạng xã hội sau câu chuyện “cầm nhầm” ví

Cô gái giải thích rằng thấy ví rớt nên nhặt giùm, nhưng người phụ nữ phản ứng gay gắt: “Nếu mà rớt xuống thì người ta ngồi trên cái ghế phải lượm đưa cho người ta. Mày chạy rồi còn gì nữa. Tao kêu mày dừng lại mày mới dừng lại còn gì nữa”.

Cô gái trẻ lại “biện minh”: “Thì tất nhiên chị la lên thì em mới chạy rồi. Chị hiểu hông?”. Diễn biến tiếp theo, mặc bức xúc của người chủ ví, cô gái giải thích lòng vòng, không rõ ràng nhưng luôn kết câu bằng cụm từ: “Chị hiểu hông?”.

Quán cà phê nơi xảy ra sự việc cũng đã trích xuất camera để xác minh toàn bộ câu chuyện. Theo đó, cô gái trẻ đã liên tục liếc ngang liếc dọc nhìn chiếc ví trước khi đứng dậy nhanh tay cầm ví đi ào ra cửa thì bị phát hiện.

Clip được chia sẻ mạnh trên mạng xã hội và điều khiến mọi người chú ý chính là thái độ của “nữ chính”. Ngay sau đó, nhiều diễn đàn trên Facebook xuất hiện ảnh chế mỉa mai cách cư xử của cô gái kèm dòng chữ “Chị hiểu hông?”. Những hình ảnh chụp lúc cô gái làm việc cùng tổ bảo vệ cũng nhanh chóng lan truyền.

Chưa hết, mới đây một đoạn clip khác về cô gái nghi lấy đồ của người khác cũng được đăng tải kèm chia sẻ “cũng dáng vóc ấy, cũng bộ quần áo ấy, nhưng lần này là ở ngã 3 Vũng Tàu”.

Đáng nói, hình ảnh cô gái trong cả hai đoạn clip đều khá giống nhau. Dân mạng còn lùng sục được một tài khoản Facebook với tên N.A và cho rằng N.A chính là nữ chính của 2 clip.

Thừa nhận trộm tài sản

Ngày 2.6, trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện Ban quản lý tòa nhà Estella cho biết vụ việc đã được tổ bảo vệ ghi nhận như diễn biến trong clip được chia sẻ. Sau khi làm tường trình, tổ bảo vệ và ban quản lý tòa nhà đã bàn giao vụ việc cho Công an P.An Phú (Q.2) giải quyết.

Theo Công an Q.2, khoảng 20 giờ ngày 30.5 Công an phường tiếp nhận T.M.H (nam, 15 tuổi, ngụ P.16, Q.4, TP.HCM) từ nhân viên bảo vệ Trung tâm thương mại Estella. Trước đó, tại trung tâm thương mại này, H. đã lén lấy túi xách của chị Đinh Thị Hương (27 tuổi) để sau lưng rồi bỏ đi. Phát hiện vụ việc, chị Hương đuổi theo, bắt được H. và phối hợp với lực lượng bảo vệ bàn giao cho Công an P.An Phú.

Tại cơ quan công an, H. thừa nhận hành vi của mình, trong túi xách có hơn 3,5 triệu đồng. H. cũng thừa nhận chiều cùng ngày đã lấy trộm điện thoại iPhone 6 của chị Phạm Thị Lan Anh (25 tuổi) tại siêu thị Big C (TP.Biên Hòa, Đồng Nai). Công an P.An Phú (Q.2) đã lập hồ sơ, xử lý theo quy định.