Nóng trên mạng xã hội: Bàng hoàng vụ ô tô rơi xuống sông khiến 5 người tử vong

Quá kinh hoàng !

Tối 4.10, một vụ tai nạn giao thông (TNGT) đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại cầu treo Chợ Chùa bắc qua sông Giăng (nối xã Thanh Liên và xã Thanh Thịnh, H.Thanh Chương, Nghệ An) khiến

5 người tử vong. Người dân sống cạnh cây cầu này cho biết, khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, họ nghe một tiếng động rất mạnh ở trên cầu nên chạy ra xem. Trên cầu, một xe máy bị hư hỏng và 1 người bị thương nặng. Lan can cầu bị đâm gãy, dưới sông có một ô tô 7 chỗ vẫn còn sáng đèn, đang chìm dần xuống nước.

Ngay sau sự việc xảy ra, người dân địa phương tìm cách ứng cứu các nạn nhân, một số người đã nhảy xuống sông tiếp cận chiếc xe gặp nạn nhưng cửa xe bị đóng chặt, không thể mở để giải cứu các nạn nhân bên trong xe ra ngoài. Sự việc sau đó được trình báo chính quyền. Người đi xe máy bị thương nằm trên cầu được đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong tại bệnh viện.

Nhận tin báo, chính quyền địa phương huy động lực lượng đến cứu hộ, cứu nạn . Đến 22 giờ 10 cùng ngày, lực lượng cứu hộ cứu nạn kéo được xe ô tô gặp nạn vào bờ, phát hiện 3 người trong xe đã tử vong. Sau đó khoảng 20 phút, thi thể người ngồi sau xe máy bị hất văng xuống sông cũng được tìm thấy. Các nạn nhân trên ô tô được xác định là anh Nguyễn Thế Tuấn (39 tuổi, lái xe), anh Lê Đình Anh (37 tuổi) và ông Lê Đình Quyết (45 tuổi), cùng trú xã Thanh Nho. Hai người đi xe máy gặp nạn là anh Đào Văn Nam (27 tuổi) và anh Hoàng Anh Tuấn (28 tuổi, cùng ngụ xã Thanh Liên).

Chiếc xe gặp nạn được cẩu lên bờ

Cầu bị cảnh báo mất an toàn

Cầu treo Chợ Chùa được xây dựng từ năm 1987, dài 120 m, rộng hơn 4 m, đủ cho một xe ô tô và một xe máy tránh nhau. Khoảng cách từ cầu xuống mặt nước khoảng 20 m. Tại hiện trường vụ tai nạn sáng 5.10, hai vệt lốp bánh xe ô tô còn in khá rõ trên mặt cầu, đoạn lan can cầu và gờ bằng bê tông phía dưới để gắn lan can bị xe ô tô đâm gãy đang được các công nhân khắc phục. Một lãnh đạo Công an H.Thanh Chương cho biết nguyên nhân vụ tai nạn đang được các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Nghệ An điều tra, làm rõ.

Đoạn lan can cầu bị đâm sập Ảnh: C.T.V

Do cầu đã xây dựng từ lâu nên nhiều hạng mục bị hư hỏng. Lan can cầu được làm bằng thép, tuy nhiên, nhiều điểm nối đã gỉ sét, gần như không còn tác dụng chịu lực và ngăn cản phương tiện. Ông Nguyễn Tư Nhâm, Chủ tịch UBND xã Phong Thịnh, cho biết năm 2017, cầu hư hỏng quá nặng và đã được sửa chữa nhưng vẫn không đủ đảm bảo an toàn, nhất là vào mùa mưa bão. Chính quyền địa phương đã nhiều lần kiến nghị nhưng vẫn chưa được sửa chữa. Còn ông Nguyễn Thanh Hoài, Cục phó Cục Quản lý đường bộ II (đơn vị quản lý cầu), cho biết do cầu rất yếu nên đã cho cắm biển hạn chế tải trọng xe dưới 7 tấn mới được lưu thông, đồng thời cắm biển cảnh báo cầu yếu, làm thanh chắn giới hạn khổ phương tiện. Ông Hoài cũng cho biết, sau vụ tai nạn này, đơn vị này sẽ cho sửa chữa lại hệ thống lan can cầu.

Cầu treo Chợ Chùa được cảnh báo rất yếu Ảnh: C.T.V

Sáng 5.10, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu các cơ quan chức năng khảo sát, đánh giá, phân tích nguyên nhân vụ tai nạn ô tô rơi xuống sông này và chỉ đạo thực hiện giải pháp ngăn ngừa không để xảy ra các vụ tai nạn tương tự.