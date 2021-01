Nóng trên mạng xã hội: Bức xúc nạn trộm cây cảnh cận tết

Lái ô tô đi trộm

Mới đây, nhiều chủ vườn hoa tại TP. Đà Nẵng liên tiếp đăng bài viết lên mạng xã hội bày tỏ bức xúc khi bị mất hoa, cây cảnh dịp cận tết. Các khổ chủ cũng cảnh báo người dân và nhờ cư dân mạng truy lùng những kẻ trộm hoa, bàn ghế…

Cụ thể, tài khoản Nguyệt Nguyễn đăng hình ảnh trích xuất từ camera lên mạng xã hội cùng bài viết với nội dung: “Muốn chơi cây mà không có tiền nên đánh ô tô “mượn đỡ” về chơi. Thời buổi này chỗ nào không có camera hả bạn? Có muốn trộm gì thì phải nhìn trước ngó sau nha. Sau 2 ngày mà bạn không đến vườn làm việc thì vườn post biển số xe lên và làm việc với công an nhé”. Bài viết này (kèm cả clip) đã được chia sẻ rầm rộ trên mạng.

Nhiều tài khoản khác cũng lên án gay gắt hành động sử dụng ô tô 7 chỗ để ăn trộm số lượng lớn cây cảnh của nhà vườn. Tài khoản Khanh Phạm bức xúc: “Lòng tham này dường như không phải bộc phát, “hoa tặc” có sự chuẩn bị quy mô. Rất mong cơ quan chức năng sớm tìm ra thủ phạm để xử lý răn đe”. Đồng quan điểm, tài khoản Trương Ánh Hồng bày tỏ: “Gần đây có rất nhiều người bị mất bàn ghế, hoa, cây cảnh... Dịp cận tết, dày công chăm sóc hoa để chưng nhưng bị trộm mất, không bức xúc sao được? Lòng tham vô đáy đáng lên án”.

Trả lời PV Thanh Niên , anh Lê Trường Hải (chủ vườn hoa bị mất cắp số lượng lớn hoa tại P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) cho biết vì quá bức xúc khi không có hoa giao cho khách nên vợ anh đăng bài phản ánh nhờ cộng đồng mạng truy tìm kẻ trộm.

Hình ảnh người đàn ông điều khiển ô tô đi trộm hoa ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Kẻ gian muốn... trả lại hoa

Theo anh Hải, từ lúc mở vườn hoa kinh doanh đến nay đã 15 năm nhưng chưa bao giờ vợ chồng anh bị mất trộm số lượng hoa lớn đến như vậy. “Gia đình tôi bị mất khoảng 70 chậu, mỗi chậu có giá từ 35.000 - 60.000 đồng. Điều đáng nói, sau khi bốc trộm hoa lên xe, chưa hài lòng về loài hoa đã lấy, kẻ trộm còn liều lĩnh chạy vào sâu bên trong vườn để... tìm kiếm. Dường như chúng định trộm những loại hoa đắt tiền hơn”, anh Hải bức xúc.

Sau khi vụ trộm hoa ở vườn hoa của anh Lê Trường Hải được phản ánh trên mạng, nhiều nhà vườn khác và người dân đồng loạt lên tiếng kể khổ. Nhiều nhà vườn lấy cây từ cơ sở của anh Hải than vãn vì liên tiếp mất trộm rất nhiều hoa, đặc biệt là cây cảnh bonsai (có giá từ 7 - 10 triệu đồng/chậu). “Thời gian qua, dịch bệnh và mưa bão khiến tình hình buôn bán khó khăn. Dịp tết là thời điểm để chúng tôi kinh doanh nhưng rơi vào hoàn cảnh này thật sự bất an”, anh Hải nói thay nỗi niềm của các khổ chủ.

Sau khi vợ anh Hải “đăng đàn” truy tìm kẻ trộm, đã có người đàn ông liên hệ qua điện thoại với ý muốn... trả lại hoa. “Cảm ơn Công an P.Khuê Mỹ đã nhanh chóng vào cuộc trích xuất camera điều tra vụ việc. Chúng tôi cũng đã cung cấp số điện thoại người đàn ông gọi đến yêu cầu trả lại hoa cho công an. Sự việc đang được công an điều tra”, anh Hải nói.