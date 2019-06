Nóng trên mạng xã hội: 'Cái bang' Trung Quốc tái xuất Đà Nẵng

Nhưng sau đó người này bị phát hiện vẫn nói tiếng Trung Quốc như người bình thường.

Xuất hiện nhiều nơi

Bạn Trần Hữu Đức Nhật (thành viên Nhóm phát triển Đà Nẵng) chia sẻ, tình trạng người Trung Quốc giả vờ câm điếc đi xin tiền ở các quán cà phê nay tái diễn và kiến nghị UBND Q.Hải Châu và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.Đà Nẵng vào cuộc xử lý. Tài khoản Facebook Nhat Bui xác nhận, đã gặp người Trung Quốc nói trên tại quán cà phê đường Trần Phú (Q.Hải Châu). Anh ta đưa ra tờ giấy nội dung bằng tiếng Anh là đã mất giấy tờ, mong mọi người quyên góp.

Facebook Trang Kichi bình luận cũng thường xuyên gặp người này: “Cao to đẹp trai lắm ấy mà đưa tờ giấy ghi cả chữ tiếng Anh tiếng Việt bảo là bị câm, cần mua vòng ủng hộ, vòng đỏ đan tay thôi mà 60k, mắc kinh!”. Còn bạn Nguyễn Gia Tâm An cho biết “sau khi bị cộng đồng mạng phát hiện ở các quán cà phê sang trọng, thì cậu này mới chuyển vào Big C rồi, vẫn bộ đồ này. Đọc sơ thì cuốn sổ đánh máy tiếng Anh là tôi bị câm và điếc, muốn quyên tiền để giúp đỡ”.

Ảnh: Đức Nhật Nam thanh niên Trung Quốc bị tố giả câm điếc xin tiền

Nhiều người dân Đà Nẵng cho biết đã gặp “cái bang” người Trung Quốc này ở tầng 4 Vincom (Q.Sơn Trà) khi anh ta đưa mảnh giấy mời mua móc khóa với giá 20.000 - 30.000 đồng/cái; khi thấy bảo vệ đi ngang thì vội nhét móc khóa vào túi xách, tinh vi nên bảo vệ không phát hiện.

Một số ý kiến bình luận còn cung cấp bằng chứng về một “đồng nghiệp cái bang” Trung Quốc với nam thanh niên trẻ tuổi trên. Đó là một người đàn ông trên 60 tuổi, tóc muối tiêu, luôn vận trang phục áo tràng, đồ nâu sòng và đeo tay nải.

Từng bị cho về nước

Chương trình 5 không của Đà Nẵng có mục tiêu "Không có người lang thang xin ăn" và TP đã thực hiện thành công nhiều năm qua. Vì thế, việc xuất hiện cái bang, lại là cái bang người nước ngoài (Trung Quốc) khiến cộng đồng phẫn nộ. Trao đổi với PV Thanh Niên ngày 21.6, Tổ xử lý thông tin người lang thang xin ăn xác nhận, "cái bang" Trung Quốc lớn tuổi trên đã 2 lần bị lực lượng chức năng xử lý. Cụ thể, ngày 27.2, tổ 550 phối hợp Công an P.Thạch Thang mời người này về trụ sở. Ông ta xác nhận quốc tịch Trung Quốc, tên Zhou Aizu (66 tuổi), giấy tờ đầy đủ, nhập cảnh vào VN từ phía bắc và đón xe vào Đà Nẵng để ăn xin trá hình. Công an đã đưa Zhou Aizu tới ga mua vé ra Hà Nội để về nước theo cam kết. Đến ngày 1.4, tổ 550 lại phát hiện "cái bang" Trung Quốc này tại cà phê 72 Hải Phòng (Q.Hải Châu). Lần này, cơ quan chức năng tiếp tục mua vé tàu, "tiễn" Zhou Aizu ra Hà Nội để về nước. Với thông tin nam thanh niên Trung Quốc trẻ tuổi giả câm điếc xin tiền, tổ 550 và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đang tích cực xác minh để xử lý.

Theo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, trước đây từng xử lý 2 người Trung Quốc ăn xin trá hình, chỉ trong một tiếng đã xin được 1,4 triệu đồng. Hai người này khi bị kiểm tra thì nói đang đi du lịch, qua kiểm tra thấy cả hai nhập cảnh theo visa hoạt động thương mại do một công ty bảo lãnh. Cả hai khai mục đích nhập cảnh vào Việt Nam chỉ để khất thực. Với hành vi vi phạm hành chính và than vãn không có tiền nên công an TP chỉ cảnh cáo, buộc xuất cảnh.