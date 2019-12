Nóng trên mạng xã hội: Chỉ va quệt giao thông, côn đồ đánh người nhập viện

Phẫn nộ thói côn đồ

Theo đó, tài khoản T.H đăng thông tin có một thanh niên đi lấn làn, vượt đèn đỏ và va quệt làm anh T. té ngã. Người vượt đèn đỏ ngay lập tức dùng chìa khóa đánh anh T. Người dân gần đó bất bình nên giữ xe cả hai lại hiện trường và gọi điện thoại cho CSGT Q.Tân Bình (TP.HCM). Một lúc sau, phía thanh niên vượt đèn đỏ đã gọi điện thoại và 5 người xuống tiếp tục đánh anh T. đến bất tỉnh rồi lên xe tẩu thoát. Kèm theo thông tin là hình ảnh 5 người đi trên hai xe máy mang BKS 59P1-096.XX và 50N1-696.XX.

Trong đó, có một xe chở 3 (có người có hình xăm trên tay), không đội mũ bảo hiểm. Bài viết khiến dân mạng bức xúc, phẫn nộ vì thói côn đồ khi tham gia giao thông của nhóm đàn ông trên và hy vọng công an sẽ xử lý tới cùng vụ việc để răn đe. Tài khoản Việt Anh Hà đề nghị: “Phải bắt khẩn cấp ngay bọn hổ báo này”. Người tên Nhơn Đinh thì nói: “Hổ báo gì đâu, ỷ đông hiếp yếu chứ bản lĩnh gì”. Facebooker Trần Khải Minh cũng cho rằng: “Nhìn mặt thấy già rồi chứ phải trẻ nữa đâu mà hăng quá”.

Người bị nạn không trình báo công an

Chiều 25.12, trao đổi với PV Thanh Niên , đại diện Công an P.14 (Q.Tân Bình) xác nhận có sự việc trên xảy ra vào tối 23.12. Người bị đánh tên T. đi trên đường Trường Chinh tới đoạn giao nhau giữa Trường Chinh - Nguyễn Hồng Đào thuộc địa phận P.13 (Q.Tân Bình) thì va quệt xe với một nhóm thanh niên đang băng qua đường. Sau đó, anh T. bị thương nên chạy qua địa phận P.14. Người dân thấy vậy liền gọi điện thoại báo Công an P.14 đến để giải quyết. Ít phút sau, công an có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông và nhờ bảo vệ dân phố đưa anh T. vào Bệnh viện Mỹ Đức cấp cứu.

“Đây là bệnh viện tư, buổi tối khóa cửa không thực hiện công tác cấp cứu nên anh em dân phòng đưa anh T. đến Bệnh viện Thống Nhất. Sau đó, Công an P.14 cùng bảo vệ dân phố chở anh T. ra lại tuyến đường anh đã đi để xác minh địa điểm bị đánh thì xác định nằm trên địa phận P.13 nên hướng dẫn anh T. lên Công an P.13 trình báo. Anh T. nói sẽ tự đi khám lại và trình báo sau”, đại diện Công an P.14 thông tin.

Cùng ngày, Công an P.13 cho biết không nhận được trình báo của người bị nạn. Theo đơn vị này, thông thường khi nhận được tin báo những vụ va chạm giao thông dẫn đến đánh nhau, công an sẽ ngay lập tức có mặt để lập biên bản tại hiện trường và mời những người liên quan về trụ sở giải quyết. Nhưng đa số các vụ đánh nhau vì va chạm giao thông, khi lực lượng chức năng đến hiện trường thì đã giải tán hoặc chỉ còn một phía ở lại.

Tuy nhiên, trường hợp này, nếu anh T. tự đi khám rồi 1 - 2 ngày sau có quay lại trình báo thì công an vẫn đưa người bị nạn quay lại vị trí xảy ra vụ việc để lập biên bản và giải quyết theo quy định. Đại diện Công an Q.Tân Bình cũng thông tin chưa nhận trình báo của người bị nạn về vụ việc. Theo tìm hiểu của Thanh Niên, BKS 59P1-096.XX được đăng ký với tên Hoàng Viết C. (địa chỉ hương lộ 2, P.14, Q.Tân Bình (địa chỉ cũ). BKS 50N1-696.XX đăng ký với tên Phạm Trường D. (P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân).