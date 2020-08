Nóng trên mạng xã hội: Đánh vợ nhập viện vì nghi vụng trộm?

... 10 năm chung sống, hết lần này đến lần khác trả nợ cho chồng, một mình nuôi 2 con mà kẻ vũ phu này cờ bạc, rượu chè, gái gú... còn bạo hành và giấu hết giấy tờ khi tôi đòi ly hôn. Tôi đã trình báo công an nhưng chưa thấy ai liên hệ giải quyết. Mong mọi người giúp đỡ”, kèm theo đó là hình ảnh một người phụ nữ mắt mũi bầm dập. Câu chuyện chồng đánh vợ gây phẫn nộ lớn trên MXH khi có đến hàng ngàn lượt chia sẻ về lời kêu cứu của chị Đ.

Vợ tố chồng “ăn chả”, thường xuyên bạo hành

Theo báo cáo của Hội LHPN P.Đông Ngạc, năm 2010, chị N.T.Đ (33 tuổi, quê tại H.Ý Yên, Nam Định) kết hôn với anh T.T.T (33 tuổi, trú P.Đông Ngạc, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và sinh được 2 người con trai. Trải qua nhiều biến cố, gia đình chị Đ. phải bán nhà, đất để trả nợ và mua 1 căn chung cư mini để sinh sống. Sau khi chồng bỏ đi biệt tăm 3 tháng, năm 2019, chị Đ. đề nghị ly hôn nhưng anh T. không chấp thuận. Từ đó, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Chị Đ. cho biết từ đầu năm 2019 đến nay đã bị chồng đánh đập ít nhất 5 lần nhưng không để lại hậu quả nghiêm trọng. Sau nhiều lần chịu trận, khoảng tháng 4, chị Đ. đưa con về nhà chị gái ở được 4 tháng, nhưng gia đình tác động, chị phải đưa con về nhà. Chuyện chồng đánh vợ theo lời chị Đ., là xảy ra thường xuyên. Chị Đ. kể ngày 22.8, khi chị đi làm về, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, anh T. đấm túi bụi vào vùng đầu, mặt khiến chị Đ. bị thương, phải nhập viện điều trị.

“Anh ấy đấm túi bụi vào mặt tôi khiến mắt mũi tối sầm lại, thâm tím. Sau đó anh ấy còn đổ cồn lên người tôi dọa đốt. Hiện tại, mắt tôi vẫn đau, đầu buốt và choáng váng, chắc tôi phải chuyển ra viện mắt để điều trị”, chị Đ. nói. Theo lời chị Đ., từ khi cưới chị về, anh T. thường xuyên bồ bịch, gái gú. Khi người nhà can thiệp thì anh T. vác dao đến đe dọa, kể từ đó không ai dám can thiệp nữa. Năm 2018, anh T. tiếp tục vác dao lên chém hai vợ chồng một người cháu của chị Đ., khiến 2 người phải vào viện điều trị, nạn nhân cũng đã báo công an, nhưng vì sợ trả thù nên lại rút đơn.

Chị Đ. nói và cho biết sau khi bị chồng đánh nhập viện, chị đã có đơn gửi công an, mong muốn pháp luật vào cuộc, xử lý đúng người, đúng tội và giúp chị lấy lại giấy tờ để hoàn tất thủ tục ly hôn.

Nghi vợ “ăn nem” nên đánh

Ngày 26.8, trả lời Thanh Niên , đại diện Công an P.Đông Ngạc cho biết chị Đ. đăng tải lên mạng xã hội cho rằng Công an P.Đông Ngạc không vào cuộc là không chính xác.

Theo vị đại diện, sau khi nhận được trình báo của chị N.A.T (48 tuổi, chị gái chị Đ.), Công an P.Đông Ngạc đã vào cuộc xác minh. Ban đầu xác minh ngày 22.8, anh T. đi làm ca đêm về không thấy vợ ở nhà, 2 con được vợ gửi bà nội trông. Khoảng 30 phút sau, chị Đ. về và hai bên xảy ra cãi vã. Lúc này, anh T. đã dùng tay đấm liên tiếp vào mặt chị Đ., gây thương tích tại vùng mắt trái và đầu. Sau khi bị chồng đánh, chị Đ. đã gọi điện cho chị gái đến đưa đi bệnh viện, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Tại cơ quan công an, anh T. thừa nhận đã đánh đập chị Đ. vì theo lời anh, chị Đ. có quan hệ bất chính với một người đàn ông khác cùng công ty. Khi anh T. phát hiện đã ngăn cản, nhưng trước ngày xảy ra sự việc, chị Đ. đi qua đêm, nên anh T. bực tức, đã đánh vợ. Anh T. cũng cung cấp nhiều đoạn tin nhắn của vợ với đồng nghiệp cho cơ quan chức năng để lý giải nguyên nhân vì sao đánh vợ.

Trả lời Thanh Niên về nghi ngờ và nguyên nhân anh chồng đánh vợ nói trên, chị Đ. khẳng định "nếu anh ấy có bằng chứng gì tố cáo lên thì tội ai người này chịu. Cả 2 vợ chồng li thân 4 tháng nay rồi, tôi lo đi làm tăng ca suốt để nuôi con. Thời gian này 2 tuần tôi về nhà, ảnh thấy tôi đi làm thường xuyên thì lấy lý do tôi đi trai gái để đánh tôi, cả công ty đều đứng về phía tôi".

“Chị Đ. có gửi đơn đề nghị được đi giám định thương tích và xử lý chồng theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, nhận thấy sự việc có dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích, chúng tôi đã chuyển hồ sơ lên Công an Q.Bắc Từ Liêm giải quyết theo thẩm quyền”, vị đại diện Công an P.Đông Ngạc nói.