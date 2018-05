Nóng trên mạng xã hội: Hai câu chuyện hy hữu ngày đầu tuần

Bị hại xin tòa xử trắng án cho bị cáo

Đầu tiên là chuyện gia đình các bị hại mong muốn bác sĩ Hoàng Công Lương được tuyên vô tội và xin giảm nhẹ hình phạt cho 2 bị cáo còn lại trong phiên xét xử vụ án chạy thận ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình làm 8 người chết (cập nhật mới là 9 người chết) xảy ra ngày 29.5.2017.

Với cộng đồng mạng, phiên tòa diễn ra vào sáng qua 21.5, tại TAND TP.Hòa Bình (ảnh 1) thấm đẫm tình người, với hành động hy hữu là người bị hại xin tòa xử trắng án cho bị cáo.

Nhiều ý kiến đồng cảm rằng trong thời buổi nhan nhản những vụ bệnh nhân hành hung bác sĩ thì lại có trường hợp hiếm thấy này. Nhiều ý kiến đồng cảm rằng trong thời buổi nhan nhản những vụ bệnh nhân hành hung bác sĩ thì lại có trường hợp hiếm thấy này.

“Tôi đã rơi nước mắt khi đọc tin này. Sống có tâm luôn được đền đáp. Chúc bác sĩ Lương sớm được trả tự do và quay lại công tác”, một người lên tiếng.

Sở dĩ dân mạng có cùng quan điểm vì họ thấy cảnh bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết - con gái của nạn nhân Nguyễn Thị Minh khi được yêu cầu lên vị trí xét hỏi đã bày tỏ nguyện vọng mong xử bác sĩ Lương vô can, vì trong quá trình chữa trị cho mẹ mình, bác sĩ Lương đã rất tận tình, kể cả thời điểm xảy ra sự cố. Không chỉ riêng bà Tuyết, ông Phạm Ngọc Thạo - chồng nạn nhân Lê Thị Chung và bà Bùi Thị Nga - vợ nạn nhân Bùi Văn Chính cũng mong muốn tòa xem xét xử bác sĩ Lương vô tội.

Pha tự tử bị cả làng... chửi

Một vụ việc hy hữu xảy ra ở tỉnh Nam Định đã khiến cộng đồng mạng “cười ra nước mắt”. Không hiểu do buồn chán chuyện gì, người đàn ông liều mình trèo lên trạm điện để tự tử nhưng bất thành. Vụ tự tử “nhuốm màu điện lực” ấy không giết chết kẻ chán đời mà lại làm... mất điện trên diện rộng, khiến dân làng xúm vào “chửi” không ngớt lời. Nhiều người tếu táo: “Điều hòa là thứ tồn tại duy nhất khi trời nóng bức. Những thứ khác có hay không, không quan trọng. Mất điện do bảo trì, do chập cháy không nói gì, đằng này mất điện vì lý do lãng xẹt, không chửi cũng uổng”.

Mặc cho dân làng kéo đến xem, người đàn ông vẫn ung dung “làm xiếc” trên dây điện (ảnh 2) khiến bà con càng sôi máu. Lực lượng chức năng sau đó đã buộc phải cắt điện gần 3 tiếng đồng hồ để phục vụ công tác giải cứu.