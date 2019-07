Nóng trên mạng xã hội: Hai thiếu nữ bị nhóm thanh niên ghẹo rồi đánh hội đồng

Hành hung xong nhóm thanh niên bỏ mặc hai cô gái bị thương, khiến nhiều người phẫn nộ.

5 nam “đánh hội đồng” 2 nữ

Nạn nhân Đinh Thu Hương (20 tuổi, trú Q.Long Biên, TP.Hà Nội) khi kể với Thanh Niên vào chiều qua giọng vẫn chưa hết bức xúc. Theo lời chị Hương, tối 23.7, chị chạy xe máy chở theo em gái Đinh Thu Quỳnh, (16 tuổi) đi mua kính mắt tại phố Lò Đúc. Khi di chuyển trên đường Trần Hưng Đạo, chị em Hương gặp hai nam thanh niên đi xe máy nhãn hiệu Yamaha (BS 15B2-425.XX) kè theo và trêu ghẹo.

Các vết thương sau khi bị nhóm thanh niên đánh hội đồng Ảnh: NVCC

Ghét nhất mấy người trêu gái ngoài đường. Đến lúc mấy bạn gái gọi người thân, bạn bè hay người yêu ra đánh thì lại bảo tại số đen. Trung Chí Trung Theo lời Hương, khi thấy hai chị em im lặng, không phản ứng, người nam ngồi sau vẫn ra sức trêu ghẹo và áp sát đụng chạm vào tay cô. Lúc này không chịu đựng được nữa, cô dừng xe lại trước Bệnh viện 108 (P.Bạch Đằng, Q.Hai Bà Trưng) để mắng lại hai thanh niên thiếu ý thức này. Sau một hồi cãi vã, hai người nam định lên xe bỏ đi nhưng Hương cương quyết chặn đầu xe không cho đi và gọi người nhà, công an tới giải quyết. Thấy bị chặn, thanh niên ngồi sau đã dùng mũ bảo hiểm đánh túi bụi hai chị em. Chị em Hương chống cự và bốn người xảy ra Theo lời Hương, khi thấy hai chị em im lặng, không phản ứng, người nam ngồi sau vẫn ra sức trêu ghẹo và áp sát đụng chạm vào tay cô. Lúc này không chịu đựng được nữa, cô dừng xe lại trước Bệnh viện 108 (P.Bạch Đằng, Q.Hai Bà Trưng) để mắng lại hai thanh niên thiếu ý thức này. Sau một hồi cãi vã, hai người nam định lên xe bỏ đi nhưng Hương cương quyết chặn đầu xe không cho đi và gọi người nhà, công an tới giải quyết. Thấy bị chặn, thanh niên ngồi sau đã dùng mũ bảo hiểm đánh túi bụi hai chị em. Chị em Hương chống cự và bốn người xảy ra ẩu đả . “Tôi đã nhờ người dân quay video giúp và tiếp tục chặn xe lại, kiên quyết không cho đi, chờ người nhà tới giải quyết. Lúc này, hai thanh niên cũng gọi đồng bọn đến hỗ trợ”, Hương kể.

Hai thanh niên này làm hỏng hết hình ảnh anh em. Đi cướp của đàn bà còn đánh cả người ta. Hèn quá! Trần Antôn Khoảng 21 giờ 10, ba thanh niên khác đi chung một xe máy lao tới, hợp sức cùng hai người nam này lao vào đánh hội đồng Hương và em gái, khiến cả hai bị thương. “Lúc ấy người mặc áo có chữ Dior (người trêu và đánh Hương đầu tiên) túm tóc và cả nhóm lao vào đánh tôi, tôi không chống cự được, nằm chịu đòn đến bất tỉnh. Khi tỉnh lại đã thấy người nhà đưa mình đến đồn công an. Lúc này tôi mới biết em gái mình cũng bị đánh hội đồng”. Khoảng 21 giờ 10, ba thanh niên khác đi chung một xe máy lao tới, hợp sức cùng hai người nam này lao vào đánh hội đồng Hương và em gái, khiến cả hai bị thương. “Lúc ấy người mặc áo có chữ Dior (người trêu và đánh Hương đầu tiên) túm tóc và cả nhóm lao vào đánh tôi, tôi không chống cự được, nằm chịu đòn đến bất tỉnh. Khi tỉnh lại đã thấy người nhà đưa mình đến đồn công an. Lúc này tôi mới biết em gái mình cũng bị đánh hội đồng”.

Còn “nhặt” luôn Iphone ?

Hai nam thanh niên bị tố trêu ghẹo và kéo người đánh hội đồng hai thiếu nữ Ảnh: cắt ra từ clip

Thấy hai chị em bị thương, đau đầu và buồn nôn, công an đã cùng gia đình đưa cả hai tới Bệnh viện Thanh Nhàn để kiểm tra. Lúc này, Hương mới biết là nhóm thanh niên này cũng “tiện tay nhặt” luôn chiếc điện thoại iPhone 6 của Quỳnh trong quá trình xô xát rơi ra đường. Sau đó cả nhóm cũng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Đúng phụ nữ mình yếu tay chân quá ko làm gì được. Mà sao mọi người xung quanh thờ ơ với em quá nhỉ ??? Linda Le “Sau cuộc xô xát, đầu tôi có sưng đau, buồn nôn và nhiều vùng trên cơ thể bị bầm tím, xước ở mặt và chân chảy máu. Còn em gái tôi cũng bị đau đầu và tím vùng mặt. Tôi được các bác sĩ chỉ định ở lại viện để theo dõi, em gái tôi đã được cho về nhà”, Hương nói. “Sau cuộc xô xát, đầu tôi có sưng đau, buồn nôn và nhiều vùng trên cơ thể bị bầm tím, xước ở mặt và chân chảy máu. Còn em gái tôi cũng bị đau đầu và tím vùng mặt. Tôi được các bác sĩ chỉ định ở lại viện để theo dõi, em gái tôi đã được cho về nhà”, Hương nói.

Chị Hương cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc, gia đình đã làm đơn trình báo đề nghị công an vào cuộc, truy tìm nhóm thanh niên để làm rõ. “Sáng 24.7, công an có đến viện để lấy lời khai, tuy nhiên tình trạng sức khỏe chưa ổn định nên tôi chưa làm việc được với công an. Tôi hy vọng công an sớm tìm ra nhóm người này để xử lý vụ việc”, Hương chia sẻ.

Theo trung tá Tống Nguyên Ngọc, Trưởng công an P.Bạch Đằng, đơn vị đã nhận được trình báo từ gia đình hai cô gái. Hiện đang tổ chức truy tìm nhóm thanh niên trên về làm việc.