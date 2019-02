Nóng trên mạng xã hội: Mong kẻ thủ ác giết nữ sinh giao gà bị trừng trị

Trước đó, công an đã tạm giữ hình sự một nghi can để đấu tranh, đến hôm qua 11.2 (mùng 7 tết), ban chuyên án xác định gần như toàn bộ các nghi can.

tin liên quan Nóng trên mạng xã hội: Đường về sau Tết ‘kẹt cứng’, TNGT và chuyện ‘khó coi’ ngày tết Cộng đồng mạng đã thể hiện sự căm phẫn trước tội ác không thể dung thứ đối với hung thủ trong vụ án này. Họ yêu cầu pháp luật dùng hình phạt cao nhất để trừng trị những kẻ mất nhân tính, bởi nghe lời khai rùng rợn từ tên cầm đầu không ai không phẫn uất. Cộng đồng mạng đã thể hiện sự căm phẫn trước tội ác không thể dung thứ đối với hung thủ trong vụ án này. Họ yêu cầu pháp luật dùng hình phạt cao nhất để trừng trị những kẻ mất nhân tính, bởi nghe lời khai rùng rợn từ tên cầm đầu không ai không phẫn uất.

Bọn chúng gồm 5 tên, khống chế nạn nhân, sau đó giở trò đồi bại, rồi sát hại em. Thực hiện hành vi thú tính xong, bọn thủ ác đưa thi thể nạn nhân lên xe tải chở đến nơi khác hòng phi tang.

“Trời ơi! Sao ác độc đến vậy? Đọc mà căm phẫn quá, em ấy đã phải chịu đựng đau đớn, kinh tởm đến dường nào. Mong cơ quan chức năng sớm đưa hung thủ ra vành móng ngựa, trả lại sự công bằng cho bị hại và gia đình bị hại”, Facebooker đồng loạt lên tiếng.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng hoan hô tinh thần làm việc quyết liệt và hiệu uquả của Ban chuyên án, bất kể đó là ngày nghỉ tết.