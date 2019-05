Nóng trên mạng xã hội: 'Mưa tim' cho nam tài xế taxi bất ngờ thành bà đỡ

Theo chia sẻ, vụ việc xảy ra vào sáng qua (30.5) trên QL7A thuộc địa phận TT.Mường Xén, H.Kỳ Sơn (Nghệ An). Khi đang ngồi trong taxi đến bệnh viện thì thai phụ bỗng có dấu hiệu sắp sinh, khiến những người đi cùng trên xe khá hoảng hốt. Sau khi lấy lại bình tĩnh, nam tài xế tấp xe vào lề đường, dùng chăn trải cho sản phụ nằm rồi cùng người nhà đỡ đẻ, giúp "mẹ tròn con vuông". Sau khi sinh, mẹ con sản phụ lập tức được đưa vào bệnh viện chăm sóc.

Sự việc cũng thu hút sự chú ý của người qua đường, những bức ảnh về ca sinh nở này nhanh chóng được ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội (ảnh 1 và 2).

Đây không phải là ca đầu tiên mà bác tài taxi phải làm “bà mụ”, nhưng vẫn khiến nhiều dân mạng xúc động vì nếu không được trợ giúp kịp thời, có thể sản phụ cùng em bé sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng.

“Giúp người là tạo phúc. Mến chúc anh tài xế nhiều may mắn trong cuộc sống”, “Rất may bác tài đã xử trí kịp thời. Chúc mừng chị và cháu bé an toàn, khỏe mạnh”, nhiều người bình luận. Có người nhân những vụ việc như vậy còn đề xuất: “Ngành y tế nên mở những lớp tập huấn miễn phí cho các tài xế taxi cách đỡ đẻ an toàn. Vì thực tế đã có rất nhiều lần hành khách chuyển dạ trên taxi và các bác tài phải làm bà đỡ bất đắc dĩ”.

Chó dữ sổng khỏi xe, người đi đường bức xúc

Một vụ việc gây xôn xao sáng qua là ba con chó dữ không rọ mõm "sau khi sổng khỏi xe làm loạn" cả một đoạn đường ở Hà Nội.

Một tài khoản đã chia sẻ bức ảnh chụp lại cảnh trên đường Hoàng Ngân (Hà Nội) vào khoảng 6 giờ ngày 30.5. Theo đó, một chủ xe Mazda đỗ xe bên đường, với 3 con chó bên trong, rồi rời đi. Sau đó, mấy chú chó này đã lao ra ngoài qua cửa kính xe để mở rồi đứng xung quanh ô tô, gặp ai cũng sủa hăm dọa, gây nguy hiểm cho người đi đường (ảnh 3).

Người dân xung quanh đã gọi công an tới nhưng vì chó dữ, công an đã phải chăng dây phong tỏa cả tuyến phố và đợi chủ chó xuất hiện giải quyết. Sau khi bắt giữ thành công, chính quyền địa phương đã mời chủ chó về trụ sở để làm việc.

Vụ việc khiến nhiều người bức xúc vì việc để những con chó không rọ mõm sổng ra đường như thế quả hết sức nguy hiểm, nhất là đã có nhiều vụ chó dữ tấn công khiến nhiều nạn nhân bị thương nặng, thậm chí mất mạng.

“Ý thức của chủ đàn chó đâu rồi? Sao lại bất cẩn như thế này chứ?”, “Ngộ nhỡ cả ba con chó dữ này mà tấn công ai thì chỉ có chết chắc, nghĩ mà rùng mình”, “Cần phải phạt thật nặng hành vi gây nguy hiểm cho cộng đồng để chủ chó không tái phạm”, cư dân mạng lên tiếng.