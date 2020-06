Nóng trên mạng xã hội: Thảm khốc điện giật làm 3 người chết

Chiều 3.6, người dân thôn Lương Trung, xã Ích Hậu, H.Lộc Hà vẫn chưa hết bàng hoàng, xót xa trước vụ việc 3 người: anh Lê Xuân Thuyết (48 tuổi), chị Hoàng Thị Hải (44 tuổi, vợ anh Thuyết) và ông Nguyễn Đức Thao (50 tuổi, bạn anh Thuyết) được phát hiện tử vong dưới cây cột điện sau nhà. Tang thương bao trùm khắp xóm nhỏ.

Cụ Việt sau đó gọi hàng xóm ở xung quanh để báo tin cho cơ quan chức năng. “Chưa bao giờ tôi chứng kiến sự việc đau thương đến như thế. Không biết các đứa con của vợ chồng anh Thuyết có vượt qua được cú sốc này không”, cụ Việt chua xót nói.

Bà Đặng Thị Chiến (60 tuổi), cho biết nghe tiếng người dân hô hoán, bà chạy ra chỗ 3 nạn nhân. “Khi chạy đến, tôi thấy có một tấm bạt che nắng đang căng phía sau nhà anh Thuyết, cạnh đó có cây cột điện cách nhà anh này khoảng 3 m. Từ chiều hôm trước, tôi chưa thấy tấm bạt này được căng lên. Có thể khi vợ chồng anh Thuyết và người bạn lúc căng bạt bị điện giật chết. Đau lòng quá!”, bà Chiến nhận định.

Theo ông Nguyên Sơn Quân, Chủ tịch UBND xã Ích Hậu, bước đầu cơ quan chức năng xác định 3 người tử vong là do bị điện giật và nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn điện này vẫn đang được Công an H.Lộc Hà phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vào cuộc điều tra.

“Hoàn cảnh của các nạn nhân rất khó khăn, quanh năm chỉ sản xuất nông nghiệp. Vợ chồng anh Thuyết sinh được 5 người con thì mới chỉ có người con gái đầu lập gia đình, 2 người con út sinh đôi mới học đến lớp 2. Riêng gia đình anh Thao cũng có 3 người con đang tuổi ăn học. Những người trụ cột của 2 gia đình bất ngờ ra đi khiến ai cũng thương cảm”, ông Quân nói. Theo ông Quân, hiện xã cũng có tờ trình gửi UBND H.Lộc Hà tìm cách hỗ trợ 2 gia đình lo hậu sự, đặc biệt là có phương án để giúp đỡ con của họ sau này.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Kiên Cường, Giám đốc Điện lực H.Lộc Hà, cho hay đơn vị này bước đầu nhận định nguyên nhân khiến 3 người dân bị điện giật chết là do nạn nhân tự ý leo lên cột điện hạ thế để cột tấm bạt che nắng khiến điện bị rò rỉ

“Có thể do anh Thuyết leo lên cột điện, khi dùng dây thép để cột thì đầu dây đâm vào dây điện phía sau công tơ nên bị điện giật. Vợ anh Thuyết và người bạn ở gần đó thấy vậy lao đến ứng cứu thì bị điện giật theo. Sau sự việc xảy ra, chúng tôi cũng đã đến thăm hỏi và động viên người thân của 3 nạn nhân”, ông Cường nói.