Nóng trên mạng xã hội: Thực hư chuyện tài xế Grab cướp điện thoại khách nước ngoài

Theo đó, khoảng 23 giờ ngày 5.6, một số diễn đàn mạng xã hội Facebook như Hóng biến hội, Cuộc sống về đêm, CLB Grab Sài Gòn… và một số tài khoản có tên Giang Long Nguyen, Thảo Nguyễn… đồng loạt đăng tải thông tin có cùng nội dung nói về “Tài xế Grab cướp điện thoại của khách du lịch”,

Thông tin trên các trang mạng hầu hết đều giống nhau về nội dung lẫn hình ảnh là một phụ nữ người nước ngoài và chiếc điện thoại đang mở tài khoản đặt xe của Grab có ảnh tài xế tên Nguyễn Minh T., biển số xe là 61H1-061.xx.

“Tài xế Grab cướp điện thoại của khách du lịch! Đang đi trên đường thấy bạn nữ này vừa tất tả chạy vừa ôm mặt khóc nức nở, đoạn ngã ba Nguyễn Hữu Cảnh và Tôn Đức Thắng. Đường thì vắng, mình biết có chuyện chẳng lành nên dừng lại hỏi. Chuyện là cô gái này book grab (thông tin tài xế như trong hình) đi từ Vincom Đồng Khởi (chỗ ở của bạn ý) ra Bùi Viện, đi được 1/4 quãng đường thì tài xế liên tục hỏi mượn điện thoại để xem bản đồ, bạn gái cũng tin tưởng đưa điện thoại và chỉ dẫn đến địa điểm cần đến thì tài xế ngay lập tức xô bạn ngã xuống đường và cầm điện thoại phóng xe đi”, đoạn post nói về nghi án tài xế Grab cướp điện thoại.

Chụp màn hình Diễn đàn mạng đăng tải thông tin được cho là tài xế xe ôm Grab cướp điện thoại của khách du lịch

Chụp màn hình Một tài khoản cá nhân cũng đăng tải thông tin nói về nghi án cướp điện thoại của nữ du khách

Các post trên mạng cũng cho biết thêm: “Bạn nữ khá hoảng loạn và liên tục la hét khóc lóc, cũng may có một anh đi chung đoạn đường kịp nhìn thấy và đuổi theo tài xế Grab để giựt lại điện thoại và quay lại trao trả cho bạn. Buồn nhất là bạn liên tục hỏi mình “tại sao ở Việt Nam lại không an toàn đến vậy?” mình chỉ biết an ủi và hứa sẽ giúp bạn report lại tài xế này. Rất mong trong friendlist, ai có bạn bè làm việc ở Grab có thể giải quyết trường hợp này thì hãy gửi thông tin đến giúp mình”.

Ngay sau khi thông tin này được phát tán, cộng đồng mạng chứng kiến một làn sóng phẫn nộ, chỉ trích hành động được cho là “sai trái” của tài xế nói trên.

"Nút chia sẻ bỗng trở nên đáng sợ"

Tuy nhiên, khoảng hơn 1 tiếng sau cũng trên các diễn đàn mạng xuất hiện một tài khoản có tên Quang Sơn đăng tải thông tin đính chính và phản bác hoàn toàn câu chuyện “cướp điện thoại của nữ du khách” kèm hình ảnh tài khoản đặt xe đã bị huỷ cuốc.

“Mong AD và các bạn chia sẻ cho mình. Anh của mình đang là sinh viên. Vì kiếm tiền nên chạy Grab. Anh ấy có nhận 1 cuốc. Nhưng khi đến nơi thì anh ấy không thấy chị ấy. Gọi điện thì nó bảo là số nước ngoài nên anh ấy đã hủy cuốc Grab ấy. Mà các bạn nghĩ xem đã nhận cuốc thì sao lại cướp. Nên các bạn nên chọn lọc thông tin đúng trước khi nói. Đôi khi bạn không hiểu chuyện để người ta dắt mũi lại gây ảnh hưởng đến người khác. Mà đang trong mùa thi cử lại gặp cảnh này rớt môn nữa”, đoạn post phản bác lại thông tin cướp trước đó.

Chụp màn hinh Tuy nhiên, sau đó tài khoản có tên Quang Sơn này lại đăng đàn phản bác toàn bộ sự việc

Một tài khoản có tên Hải Phạm bình luận: “Bây giờ đọc vụ án nào là cứ chờ đính chính rõ ràng thí mới dám gõ phím vào. Nút chia sẻ đang từ 1 thứ rất hữu dụng bỗng trở nên đáng sợ và có thể bóp nghẹt mưu sinh của một ai đó chỉ bằng những câu chuyện một chiều. Mong mọi người dù rảnh cũng đừng quá manh động. Không phải cái gì nhanh cũng đúng đâu”.

Sau post phản bác vụ việc của tài khoản Quang Sơn, đến sáng 6.6, hầu hết các tài khoản và các diễn đàn mạng xã hội đã đồng loạt tháo gỡ thông tin nói trên.