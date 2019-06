Nóng trên mạng xã hội: Truy tìm 'quái xế' tông chết 2 người đi bộ rồi bỏ đi

Clip cho thấy, một nam thanh niên chạy tốc độ rất cao, tông trực diện vào nhóm 3 người đang băng ngang QL51 trên vạch sơn dành cho người đi bộ. Do xe lao với “tốc độ bàn thờ”, nạn nhân bị hất lên cao, văng xa nhiều mét rơi xuống đường. “Quái xế” sống sót là do... xe máy đã cán lên nạn nhân lần nữa nên giảm tốc độ trước khi xe đổ. Trong khi mọi người lo đưa nạn nhân đi cấp cứu, “ quái xế ” mang xe máy rời khỏi hiện trường.

Vụ việc được một camera hành trình ghi lại toàn bộ, có cả biển số xe máy gây tai nạn. Vì vậy, nhiều cư dân mạng đã nhanh chóng vào cuộc truy tìm kẻ gây tai nạn.

Johnny Tiêu: Thương cho nạn nhân bị chết oan uổng khi gặp đám “quái xế” này. Hoàng Phan: Không hiểu đam mê tốc độ làm được gì cho xã hội, chỉ toàn thấy án mạng. Xong ba mẹ còng lưng ra mà gánh cho. Hại người nhà, người lạ, hại cả mình.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, trong khi cư dân mạng truy tìm “quái xế”, Công an TX.Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cũng nhanh chóng vào cuộc. Ngày 24.6, một cán bộ Công an TX.Phú Mỹ cho biết cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Quang Thủy (19 tuổi, ngụ Nghệ An) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Thủy chính là kẻ trực tiếp gây tai nạn giao thông nghiêm trọng nói trên khiến 2 người chết, 2 người bị thương.