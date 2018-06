Nóng trên mạng xã hội: Tự hào với hai anh em người Việt Quốc Cơ - Quốc Nghiệp

Trạng thái cảm xúc hân hoan, cùng nhiều biểu tượng đáng yêu như: hình mặt cười, hình trái tim lẫn hình nước mắt tuôn trào thi nhau đổ về các trang mạng xã hội có bài viết dành cho hai anh em.

tin liên quan Theo chân 'thợ săn' câu dế cơm độc nhất vô nhị ở miền Tây

“Lần đầu tiên Việt Nam lọt vào chung kết Britain's Got Talent. Đây là kết quả đáng tự hào đối với đại diện Việt Nam tại sân chơi quốc tế. Sung sướng quá anh em ơi!”, Facebooker reo lên. “Lần đầu tiên Việt Nam lọt vào chung kết Britain's Got Talent. Đây là kết quả đáng tự hào đối với đại diện Việt Nam tại sân chơi quốc tế. Sung sướng quá anh em ơi!”, Facebooker reo lên.

Một tài khoản không giấu được niềm vui đã chia sẻ: “Khi xem những động tác giữ thăng bằng, chống đẩy nguy hiểm, nhất là đoạn vừa chồng người, vừa bịt mắt để tiến lên bậc thang của Quốc Cơ và Quốc Nghiệp, tim tôi như ngừng đập… Nhưng, cảnh khiến tôi “sướng” nhất là khi vị giám khảo được xem là khó tính nhất của chương trình Simon Cowell bất ngờ đứng dậy vỗ tay và dùng nhiều lời có cánh để nói về tiết mục này. Lúc đó, tôi đã nhảy cẫng lên như một đứa con nít”.

Với thành tích ấn tượng vừa đạt được, anh em nhà Quốc Cơ - Quốc Nghiệp đang trở thành biểu tượng tự hào của người VN và nhiều người cho biết đang rất nóng lòng đón xem màn tranh tài của anh em nhà này vào đêm chung kết diễn ra vào ngày 3.6.

Rúng động vụ giết người dã man ở Vĩnh Phúc

Cộng đồng mạng ngày hôm qua rúng động trước vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại phố Nguyễn Khai Quang, Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc).

tin liên quan Nóng trên mạng xã hội: Cướp thành phố, côn đồ nông thôn

Theo cư dân bàn phím, vụ án mạng xuất phát từ việc một tên trộm mang theo dao đâm gục chủ nhà khi bị kháng cự khiến nạn nhân rơi từ tầng 2 xuống đất. Theo cư dân bàn phím, vụ án mạng xuất phát từ việc một tên trộm mang theo dao đâm gục chủ nhà khi bị kháng cự khiến nạn nhân rơi từ tầng 2 xuống đất.

“Người chồng đang tắm thì nghe tiếng kêu thất thanh của vợ, bèn lao ra. Trong lúc hai vợ chồng giằng co với tên trộm, người chồng bị đâm, rơi từ tầng 2 xuống đất (ảnh 2), người vợ cũng bị đâm trọng thương. Tên trộm sau đó cố thủ trong nhà, đến khi công an ập đến giơ súng bắn chỉ thiên thì y mới chịu đầu hàng. Về phía nạn nhân, sau khi rơi xuống đất đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu”, Facebooker cho biết.

Trong khi một số người liên tục than ngắn thở dài về tình trạng trộm cướp ngày càng lộng hành, thì một số người khác tranh thủ lùng hình ảnh tên trộm. Nhanh như chớp, hung thủ lộ diện với hình ảnh đang nằm tại bệnh viện, tay vẫn còn mang còng. Không chỉ vậy, cộng đồng mạng còn truy cả Facebook của y và cho biết rất có thể đây không phải vụ trộm tài sản đơn thuần mà do mâu thuẫn cá nhân, bởi bản thân hung thủ là người “rất có điều kiện”. Thực hư của vụ việc hiện đang được công an làm rõ.