Nóng trên mạng xã hội: Xôn xao thanh niên đánh chết vợ sắp cưới

Nguồn tin từ Công an H.Đô Lương (Nghệ An) cho biết nạn nhân đến nhà bạn trai ăn cơm, trong lúc bàn chuyện làm đám cưới thì xảy ra mâu thuẫn nên đứng dậy bỏ đi. Chồng sắp cưới bực mình cầm chiếc ghế ném theo và không may trúng vào hốc mắt. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó do vết thương quá nặng. Hiện công an đang tạm giữ hung thủ để điều tra.



Theo dân mạng tìm hiểu, trước khi hung thủ cầm ghế ném vị hôn thê, y còn hất đổ mâm cơm đang ăn dở. Facebooker đã rùng mình khi đọc thông tin. Họ nói: “Hành động hất mâm cơm là đã không muốn lấy rồi. Đằng này còn thói vũ phu nữa. Tội nghiệp cô gái, chưa kịp suy nghĩ lại chuyện cưới xin thì đã mất mạng. Mong pháp luật sớm đòi lại công bằng cho cô”.

Vụ việc càng lúc càng thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng, bởi nhiều người không thể hình dung nổi một số bạn trẻ ngày nay chỉ vì chút xích mích hay mâu thuẫn lại có thể nhẫn tâm với người mình thương yêu. Facebooker nhắn nhủ các cô gái khi yêu hãy hết sức tỉnh táo để khỏi ân hận về sau.