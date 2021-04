Nữ lao công bị đánh tử vong: Bỏ qua hạnh phúc, nuôi cháu và bố mẹ già

Như Thanh Niên đưa tin, Công an Q.Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, khoảng 21 giờ tối 4.4, cơ quan này nhận tin báo về việc bà Vũ Thúy H. đang đẩy xe rác trên đường Cầu Giấy, hướng về đường Xuân Thủy, thì bất ngờ bị một nam thanh niên dùng gạch đập nhiều lần từ phía sau khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, nghi phạm bỏ chạy về hướng Xuân Thủy. Hiện trường vụ việc Ảnh CTV Tiếp nhận thông tin, Công an Q.Cầu Giấy đã có mặt khám nghiệm hiện trường, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội điều tra, truy bắt đối tượng gây án. Sau khi rà soát từng ngõ ngách, chưa đầy 1 giờ xảy ra vụ án, lực lượng công an đã bắt giữ Lê Như Toàn (30 tuổi, quê tại P.Trung Sơn, TP.Tam Điệp, Ninh Bình) khi nghi phạm này đang lẩn trốn trong Khu đô thị Làng quốc thế Thăng Long (P.Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy). Nghi phạm Lê Như Toàn Ảnh Công an cung cấp Bước đầu, Công an Q.Cầu Giấy đã làm rõ, Toàn không nghề nghiệp và có tiền sử bệnh tâm thần, không hề mâu thuẫn với nạn nhân. Khoảng 20 giờ 45 ngày 4.4, Toàn đi bộ trên vỉa hè thì thấy bà H. đang đẩy xe rác đi qua khu vực tòa nhà Discovery Complex (P.Dịch Vọng), liền nhặt một viên gạch lát vỉa hè rồi tiến lại gần đập mạnh từ phía sau vào vùng đầu bà H., khiến nạn nhân gục xuống đường. Sau đó, Toàn tiếp tục cầm gạch đập nhiều lần vào vùng đầu nữ lao công cho đến khi nạn nhân tử vong, mới bỏ chạy về hướng đường Xuân Thủy. Công an Q.Cầu Giấy đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Toàn để làm rõ hành vi giết người