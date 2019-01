Nữ tiếp viên karaoke bị đòn roi, nhấn nước dã man: Chịu cảnh sàm sỡ vẫn bị đánh

Trước đó, các cơ quan chức năng H.Ea H’leo và tỉnh Đắk Lắk đã đến Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh tiến hành các thủ tục giám định y khoa đối với N.T.N.Q đang nằm điều trị tại đây để phục vụ công tác điều tra.

Kết quả giám định cho thấy Q. bị nhiều thương tích do đánh đập, tra tấn. Công an H.Ea H’leo (Đắk Lắk) đã ra quyết định bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Huy Thái (24 tuổi, trú TT.Ea Đrăng, H.Ea H’leo) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích. Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 16.1, Công an H.Ea H’leo triệu tập Thái để lấy lời khai, điều tra hành vi cố ý gây thương tích và hành hạ người khác. Trước đó, ngày 15.1, gia đình của N.T.N.Q (17 tuổi, trú xã Ea Kao, TP.Buôn Ma Thuột) tố cáo đến Công an H.Ea H’leo việc Thái đánh đập dã man Q.

Các bác sĩ tại bệnh viện cho biết Q. nhập viện từ ngày 15.1, có triệu chứng tràn dịch màng phổi, chấn thương ở vùng mặt, vùng ngực… Hiện sức khỏe, tâm lý của bệnh nhân đang dần ổn định, nhưng cần được tiếp tục theo dõi, điều trị.