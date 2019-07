Ô tô tông nữ lao công chết: Tài xế bỏ mặc, về nhà ngủ

Chị Tống Thu Nhẫn (tổ trưởng tổ 2, Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Cà Mau) kể: "Lúc đó, tôi đang quét rác ở đường Trần Hưng Đạo thì nhận được điện thoại. Đến nơi, tôi không tin vào mắt mình khi thấy thi thể Thư nằm trước hàng ba nhà dân mà không còn nguyên vẹn".

Anh Nguyễn Thành Văn, đồng nghiệp chị Thư, chia sẻ: "Khi tôi đến thì người dân ở đó kể lại họ nghe cái ầm. Lúc sau phát hiện chị Thư nằm trước hàng ba nhà dân. Khi công an đến hiện trường thì nhận định chị ấy bị xe tông văng xa hơn 6 m". Chị Thư làm công nhân vệ sinh từ đầu năm 2011 đến nay, công việc từ 1 đến 6 giờ sáng. Chị Trần Thị Hải, đồng nghiệp, cho biết: “Chị Thư hiền dễ thương lắm, trong công ty ai cũng thương, cũng quý chị ấy. Đồng nghiệp hay xóm giềng ai có việc gì là chị ấy xắn tay vào giúp”.

Theo cơ quan công an, Hiếu là chủ xe và làm nghề chạy dịch vụ. Trước đó, Hiếu chở khách đi Sóc Trăng, trên đường về lại nơi trọ thì gây tai nạn . Sau khi về phòng, Hiếu nghe ngóng tình hình. Khi biết hết đường trốn vì công an đã trích xuất camera phát hiện xe gây tai nạn và tung lực lượng truy tìm, đến 9 giờ, Hiếu gọi điện báo cho gia đình rồi đến cơ quan công an đầu thú. Tại đây, Hiếu thành khẩn nhận tội. Công an cũng tiến hành kiểm tra nồng độ cồn, ma túy với Hiếu nhưng đều âm tính. Hôm qua, người nhà của Hiếu cũng đến nhà chị Thư xin lỗi và xin phụ giúp gia đình lo hậu sự.