Ớn lạnh 'con đường sạt lở' ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Dự án tuyến đường giao thông nối 2 xã Phúc Trạch - Hương Liên dài hơn 8 km, có tổng mức đầu tư 79 tỉ đồng, do UBND H.Hương Khê làm chủ đầu tư. Công trình được khởi công xây dựng từ năm 2018 và đến tháng 6.2019 thì hoàn thành.

Con đường này giúp hàng nghìn hộ dân ở các xã ở vùng sâu, vùng xa như Phúc Trạch, Hương Liên và Hương Lâm vừa đi lại thuận tiện, vừa thuận lợi cho việc vận chuyển các loại hàng hóa ra trung tâm H.Hương Khê.

Tuy nhiên, khi chủ đầu tư chưa kịp bàn giao thì trận mưa bão xảy ra vào tháng 9.2019 đã khiến mái taluy hai bên tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng.

Nhiều khối đất đá đổ ập xuống chắn mất nửa lối đi. Mặc dù đã gần 1 năm trôi qua, nhưng hơn 20 điểm sạt lở lớn nhỏ trên con đường này đến nay vẫn chưa được khắc phục.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, tại mỗi điểm sạt lở mái taluy, đất đá trên vách núi bị bong ra, chực chờ đổ ập xuống đường.

Mặc dù đối mặt với nhiều hiểm nguy và chủ đầu tư đã đặt biển cấm, nhưng hàng ngày, con đường này vẫn có rất nhiều phương tiện của người dân lưu thông qua đây.

Toàn tuyến có 23 điểm sạt lở lớn nhỏ, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân Ảnh Phạm Đức

Chị Nguyễn Thị Cương (37 tuổi, trú tại thôn 4, xã Hương Liên) cho biết: “Mặc dù không phải là ngày mưa nhưng khi đi trên tuyến đường bị sạt lở này, tôi vẫn có cảm giác ớn lạnh đến nổi da gà. Nắng lên tôi mới dám đi trên con đường này, còn trời mưa thì chẳng dám đi vì sợ đất đá đổ xuống đè trúng người. Nguy hiểm lắm, ai cũng sợ. Đất, đá đổ xuống chắn gần hết lối đi đã lâu nhưng không thấy ai đến xử lý”.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản H.Hương Khê, cho hay hiện có 23 điểm sạt lở lớn nhỏ trên tuyến đường giao thông Phúc Trạch - Hương Liên và các điểm sạt hầu hết nằm ngoài phạm vi thi công dự án.

Tuy nhiên, do không có vốn nên việc chậm khắc phục các điểm sạt lở kéo dài suốt thời gian qua. Rất may là chưa có vụ tai nạn nào xảy ra do đất đá sạt lở xuống.

“Dự án này chúng tôi phải hạ núi để làm đường và trong thiết kế phần mái taluy không có tường chắn, rãnh đỉnh. Mái dốc, cộng với địa chất yếu nên sạt lở là không thể tránh khỏi. Vừa rồi, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã đồng ý bố trí 2 tỉ đồng giúp chủ đầu tư tạm thời tu sửa lại tuyến đường. Việc sửa chữa dự kiến sẽ làm trước mùa mưa bão năm nay”, ông Tuấn nói.

Theo ông Tuấn, để khắc phục triệt để thì phải hạ thấp các vách núi, với kinh phí khoảng hơn 5 tỉ đồng. UBND H.Hương Khê vẫn đang chờ nguồn vốn khắc phục mưa bão để bố trí điều chỉnh và sửa sang lại tuyến đường đang bị sạt lở.

Dưới đây là những điểm sạt lở mái taluy trên tuyến đường nối 2 xã Phúc Trạch - Hương Liêm phóng viên Thanh Niên vừa ghi lại:

Mương thoát nước cũng bị đất đá chặn lấp

