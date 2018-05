Ông lão miền Tây U.80 hiến miếng đất tiền tỉ xây nhà ăn cho học sinh

Hằng ngày, cứ vào buổi trưa, khi tiếng trống tan trường vang lên, Nhà ăn tình thương xã Vĩnh Trạch lại ồn ào, sôi động. Từng tốp học sinh Trường tiểu học B Vĩnh Trạch, Trường THCS Vĩnh Trạch, THPT Vĩnh Trạch cứ tự nhiên đi vào bên trong nhà bếp. Ở đó, những phần cơm chay đã dọn sẵn trong khay cho các em với 3 món canh, xào, kho… Ăn xong, các em tuần tự đem khay cơm xuống bếp cho nhà bếp rửa.

Nhìn học trò ăn ngon, ông Đỗ Văn Do, thành viên Ban quản lý Nhà ăn tình thương thấy ấm lòng. Ông Do là người hiến lô đất rộng 1.000 m2 trị giá hơn 1,4 tỉ đồng - một tài sản rất lớn ở vùng quê chuyên trồng lúa để xây dựng nhà ăn này.

Ông Do kể xã Vĩnh Trạch nằm ở khu vực xa huyện nhưng số học sinh khối cấp 2, 3 học tại xã rất đông. Buổi sáng học xong, buổi chiều học phụ đạo nhưng đường về nhà xa hàng chục cây số nên nhiều em ngại về nhà, ở lại ăn uống qua loa chờ buổi học chiều, cũng có em nhà nghèo không có tiền phải nhịn đói.



Đầu năm học năm 2010 - 2011, thấy nhiều em học sinh mặt mệt mỏi đói lả hay ngất xỉu vào buổi trưa nên Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Trạch tìm hiểu. Khi rõ nguyên nhân, Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo đã gặp UBMTTQ VN xã Vĩnh Trạch bàn mở bếp ăn nấu cơm trưa miễn phí cho các em. Biết được chuyện này, ông Do cũng là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nên tự nguyện cho mượn vài trăm mét vuông đất xây bếp ăn.

Ông Do kể, lúc đó thành lập một bếp ăn nhỏ, phục vụ vài chục học sinh, do bếp ăn mới thành lập thiếu thốn nhiều thứ nên ngày ngày ông và các thành viên trong bếp ăn kéo nhau đi tới các chợ xa gần vận động các hộ kinh doanh rau củ quả, gạo xin về nấu cơm miễn phí cho các em học sinh.

Ban đầu người dân chưa hiểu rõ nên cho rất ít, sau này hiểu ra đã cho nhiều hơn rồi tiếng đồn lan xa, các mạnh thường quân, doanh nghiệp, phụ huynh tìm đến thấy bếp ăn hữu ích cho học sinh nghèo quá nên tài trợ thêm. Thấy các em ăn miễn phí nhưng không có chỗ nghỉ trưa nên các hộ dân gần đó tự nguyện dọp dẹp nhà cửa cho các em có chỗ ngả lưng miễn phí.

Lúc đầu có 80 học sinh đăng ký ăn trưa, nay con số học sinh do các trường gửi danh sách đăng ký đã trên 250 em nên bếp ăn trở nên quá nhỏ, cần nâng cấp lên thành khuôn viên rộng mới đáp ứng xuể. Thấy hiệu quả hoạt động từ bếp ăn quá lớn lao đối với học sinh nghèo nên năm 2017, ông Do bàn với gia đình hiến cả 1.000 m2 đất thổ cư này làm nhà ăn, giúp các em học sinh nghèo có chỗ lui tới ăn uống cũng như việc phục vụ lâu dài. Gia đình nghe ông bàn đều đồng ý, thế là ông Do đã hiến đất.

Bây giờ, ngày nào ông Do cũng cùng đồng đạo nấu cơm, làm rau củ quả cho các em ăn miễn phí. Ông hay đi theo các bàn ăn nhắc học trò, tụi con ăn nhiều vô, đừng ngại miệng, ăn nhiều có sức khỏe học tốt hơn.