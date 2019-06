Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng: Đêm sử thi hào hùng của Việt Nam - Nga

DIFF 2019 là năm thứ 10 sự kiện pháo hoa quốc tế diễn ra tại TP.Đà Nẵng, lấy chủ đề Những dòng sông kể chuyện, dựa trên ý tưởng dòng sông là nơi khởi đầu cho các nền văn minh, nơi lưu giữ tinh hoa văn hóa, lịch sử tạo nên bản sắc mỗi vùng đất.

Trong đó đêm khai mạc có chủ đề Đêm Cội nguồn, hai đội pháo hoa Việt Nam và Nga sẽ bám theo ý tưởng này kể câu chuyện về mỗi dòng sông mỗi nước, dùng pháo hoa, ánh sáng để biểu tượng hóa thiên nhiên hùng vĩ, bao la của dòng sông kết hợp với âm nhạc.

Nguyễn Tú Đội Việt Nam nghênh đón đội Nga bằng vũ điệu ánh sáng Nguyễn Tú Chọn chủ đề “Đôi bờ huyền thoại”, Việt Nam muốn làm sống lại câu chuyện vươn lên mạnh mẽ của thành phố bên sông Hàn Nguyễn Tú Đội pháo hoa Đà Nẵng – Việt Nam phô diễn 4.320 quả pháo các loại, ứng dụng nhiều hiệu ứng bắn cùng âm nhạc trong nước và quốc tế được yêu thích để thể hiện “vũ điệu ánh sáng”

Đôi bờ huyền thoại của Việt Nam

Mở màn lễ hội với vị trí đội chủ nhà, Việt Nam trở lại với kết cấu chương hồi chủ đề Đôi bờ huyền thoại. Đội Việt Nam truyền tải nội dung giới thiệu về dòng sông hiền hòa, bất ngờ thiên tai cùng chiến tranh ập đến cuốn phăng tất cả.

Với nội lực và khát vọng, TP bên sông Hàn đã vươn lên mạnh mẽ, sớm hội nhập cùng bạn bè năm châu và năng đông, đoàn kết, hướng đến phát triển bền vững. Màn trình diễn dài hơn 21 phút, với 5 phần trên nền nhạc đa dạng, phù hợp chủ đề.

Với chủ đề "Đôi bờ huyền thoại", "Vũ điệu ánh sáng" trên nền nhạc kết hợp giữa nhạc nhẹ Việt Nam và nhạc hiện đại quốc tế, phần trình diễn của đội Đà Nẵng – Việt Nam sẽ kể lại sự nỗ lực vươn lên của một thành phố Đà Nẵng trẻ trung đang trên đà phát triển, với tinh thần đoàn kết, hội nhập

Phần Bình yên dùng nhạc hòa tấu Việt, phần Đấu tranh mang âm hưởng sử thi với nền hòa tấu One Above All (Two Steps From Hell), phần Chiến thắng sôi nổi với ca khúc Việt Nam ơi (FM Band), phần Hội nhập bắt đầu không khí lễ hội khi ca khúc disco bất hủ một thời Touch by touch (Joy) vang lên và phần Phát triển kèm ca khúc Đà Nẵng pháo hoa (F5) khép lại màn trình diễn. Đội Việt Nam sử dụng 4.320 quả pháo hoa, như các hiệu ứng vỏ sò, pháo đa tầng, xòe quạt, ngọn nến...và pháo mặt nước. Đôi bờ sông Hàn huyền thoại chứng kiến những bông hoa sáng rực bầu trời cùng với bạn bè năm châu trong đêm hội, thể hiện một TP trẻ trung, năng động, đoàn kết, hiếu khách và không ngừng phát triển

"Đôi bờ huyền thoại" cho thấy sự đổi thay ngoạn mục của sông Hàn song hành cùng thành phố Đà Nẵng để trở thành một trong những thành phố đáng sống

Được thành lập từ năm 2008, Đội pháo hoa Đà Nẵng – Việt Nam là đại diện Việt Nam đầu tiên tham gia cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế với trang thiết bị hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế

Tuy nhiên, khói nhiều khiến màn trình diễn không trọn vẹn

Ở những đoạn cao trào, khói càng dày đặc

Các tầng pháo được ken dày với ý đồ làm khán giả choáng ngợp

Pháo tầm thấp tương đối rõ rệt nhờ ít khói

Sự phối hợp màu sắc rất đẹp ở tầm thấp và tầm trung

Càng về sau, màn trình diễn càng dày khói

Khán giả chăm chú theo dõi màn trình diễn của đội chủ nhà

Tuy nhiên, ít có những tràng vỗ tay và tiếng trầm trồ tán thưởng như mọi năm

Tuy nhiên, việc sử dụng dồn dập, liên tục pháo tầm trung và cao tạo nên một màn khói dày đặc ở độ cao này, mặc dù trời có gió nhưng vẫn không kịp tản khói, khiến màn trình diễn của đội Việt Nam chưa được các khán giả thưởng thức trọn vẹn.

Âm nhạc các phần trình diễn khá hay nhưng chưa ăn khớp với các tràng pháo bắn lên không trung. Đánh giá chung, đội Việt Nam vẫn chưa thể hiện được sự bứt phá và chưa tạo được ấn tượng sau 10 mùa pháo hoa thi đấu trên sân nhà.

Xuyên suốt màn trình diễn, hầu như hiếm thấy các tràng vỗ tay và reo hò tán thưởng như những lần pháo hoa quốc tế trước đây.

Vũ điệu nước và lửa của đội Nga

Cùng với chủ nhà Việt Nam, Trung tâm pháo hoa Khan đại diện cho đội Nga từng xếp thứ 3 pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2013 (Thanh Niên đã thông tin).

Dẫn dắt đội Nga lần này là chị Evgeniia Khan, nữ tướng đầu tiên xuất hiện tại DIFF 2019, chị là con gái của người sáng lập công ty- ông Vladimir Khan.

Trở lại lần này, màn trình diễn của đội Nga chủ đề Vũ điệu nước và lửa, tận dụng địa thế rộng của Cảng Đà Nẵng để giàn trận địa pháo hoa, phô diễn sức mạnh.

Nguyễn Tú Nga mang "Vũ điệu của nước và lửa" tới Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2019 Nguyễn Tú Lần thứ 2 trở lại Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, đội Trung tâm pháo hoa Khan đến từ Nga do cô Evgeniia Khan – đội trưởng đội pháo hoa Nga dẫn dắt Nguyễn Tú Màn trình diễn được đội Nga kỳ vọng sẽ tiến xa hơn trong lễ hội năm nay, cải thiện vị trí thứ 3 năm 2013 Nguyễn Tú Đội Nga bám sát chủ đề “Những dòng sông kể chuyện” và chọn chủ đề Vũ điệu của lửa và nước để dẫn dắt khán giả Nguyễn Tú “Vũ điệu của lửa và nước”, hai yếu tố hùng mạnh, đối lập cùng song hành tồn tại qua hàng triệu năm trong tự nhiên, là cội nguồn sự sống, khởi đầu các nền văn minh rực rỡ của nhân loại

Tuy sử dụng ít pháo hơn đội Việt Nam, chỉ khoảng 3.000 quả, nhưng âm nhạc của đội Nga đa dạng hơn, chủ yếu sử dụng dòng nhạc Epic để lay động cảm xúc người xem.

Các ca khúc trong màn trình diễn từ kinh điển như “A time for us” nhẹ nhàng sâu lắng đến nhịp điệu sôi động “Moscow calling”, từ da diết mãnh liệt của “Maybe I Maybe You” đến trầm hùng hoành tráng của “Victory”, The Phantom of the Opera… để thể hiện 2 thái cực đối lập nước và lửa, vừa tương phản vừa tương hỗ tạo nên khởi nguồn của sự sống và các nền văn minh.

Điều trùng hợp ngẫu nhiên là cả hai đội Việt Nam và Nga đều ưa chuộng nhạc của Two Steps From Hell, một công ty chuyên sản xuất nhạc phim và đặc biệt mạnh với dòng nhạc epic sử thi hào hùng. Việt Nam chọn tác phẩm One Above All còn Nga chọn Victory cùng của nhóm nhạc này cho một chương trong phần trình diễn.

Nguyễn Tú Đội Nga mang đến khoảng 3.000 quả pháo để phục vụ cho màn trình diễn

Nguyễn Tú Măc dù giữ nhịp diệu hợp lý nhưng những đoạn cao trào, đội Nga cũng không tránh khỏi khói dày đặc

Nguyễn Tú Một số giàn pháo của đội Nga cũng bị lỗi thể hiện sự thiếu đồng đều

Nguyễn Tú Càng về cuối, đường nét của đội Nga trình bày mạch lạc, rõ ràng hơn

Nguyễn Tú Lúc này, nhờ tiết tấu âm nhạc chậm rãi, màn khói đã được xua tan

Nguyễn Tú Đội Nga kết thúc màn trình diễn khá trọn vẹn

Sau đêm khai mạc, tối 8.6, hai đội Brazil – Bỉ sẽ tranh tài trong đêm chủ đề Mầm sống, đêm 15.6 sẽ là màn tranh tài chủ đề Tình yêu giữa tân binh Phần Lan và Ý, đội mạnh nhất lịch sử pháo hoa quốc tế Đà Nẵng với 4 lần vô địch (2011, 2012, 2017, 2018) và duy nhất 1 lần về nhì (2013) trong 5 lần tham gia.

Đêm 22.6 mang chủ đề Sắc màu giữa đội Anh – Trung Quốc và đêm chung kết 6.7 chủ đề Ra khơi.