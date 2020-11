Quà cứu trợ của ca sĩ Quang Dũng đến với người dân vùng núi lở

Trao quà hỗ trợ người dân tại Quảng Nam Chị Hồ Lan Vy trao quà cho người dân ở H.Nam Trà My ẢNH: MẠNH CƯỜNG Ngày 18.11, tiếp tục chương trình hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ do ca sĩ Quang Dũng và những người bạn tài trợ, Báo Thanh Niên phối hợp Tỉnh đoàn Quảng Nam tổ chức trao 50 suất quà tại địa bàn 2 huyện miền núi Nam Trà My và Phước Sơn (Quảng Nam). Mỗi huyện 25 suất quà, mỗi suất quà 10 triệu đồng tiền mặt. Những người tháo chạy khỏi “thần chết” kể lại vụ sạt lở núi kinh hoàng Trực tiếp trao quà tại đây, chị Hồ Lan Vy, người đại diện của ca sĩ Quang Dũng, chia sẻ: “Khoản tiền hỗ trợ không là bao nhiêu so với những mất mát mà bão lũ đã gây ra cho người dân thời gian qua. Mong rằng món quà nhỏ này một phần nào đó sẽ giúp được người dân vượt qua giai đoạn khó khăn để sớm ổn định cuộc sống”. Thời gian qua, mưa lũ đã khiến 2 huyện miền núi Quảng Nam thiệt hại nặng nề. Theo thống kê sơ bộ, trên địa bàn H.Nam Trà My có gần 100 ngôi nhà bị vùi lấp, hàng loạt ngôi làng bị xóa sổ, 30 người chết và mất tích. H.Phước Sơn có hàng chục nhà hư hỏng và bị lũ cuốn, 13 người chết và mất tích. Mạnh Cường