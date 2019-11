Quảng trị: 200 hộ dân An Khê mong nước sạch ổn định cuộc sống

Cuộc sống mùa hạn: nước bữa có bữa không

Mỗi năm vào mùa khô, từ tháng 5 đến tháng 8, nhiều người dân ở các tỉnh miền Trung phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sạch do hạn hán kéo dài. Thiếu nước gây khó khăn trong đời sống sinh hoạt, ruộng vườn cằn cỗi, đất đai nứt nẻ, ảnh hưởng đến kinh tế của nhiều hộ gia đình nơi đây.

Điển hình như nhà cô Nguyễn Thị Mai, 55 tuổi, thôn An Khê, đợt hạn hán tháng 6, 7 vừa qua cô phải sử dụng nước tiết kiệm và tận dụng tối đa, như hạn chế vệ sinh, lau dọn, nước rửa rau dùng lại để lau nhà. Có những ngày thiếu nước, cô phải đi xin từ nhà hàng xóm có giếng khoan. Nước sinh hoạt đã hiếm, nước tưới tiêu càng không. Mùa màng nhà cô Mai năm nay thất thu, cây trồng cho năng suất kém thậm chí chết khô.

Những khi thiếu nước, cô Nguyễn Thị Mai phải tận dụng lại nước rửa rau để lau nhà

Nhà cô Mai có hai mẹ con, con trai đi làm xa chỉ cuối tuần mới về nên nỗi lo thiếu nước sạch có phần nhẹ hơn các gia đình đông người khác trong thôn. Các thành viên trong những đại gia đình này phải thay nhau đi chở nước, gánh nước mỗi ngày ở các miệng giếng làng hoặc mua nước giá cao.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến khan hiếm nước ở An Khê là do các công trình cấp nước hiện tại bao gồm giếng khoan và bể chứa đã bị xuống cấp; nhiều van nước hư, rỉ sét dẫn đến thất thoát nước. Ông Nguyễn Viết Điểu - Trường ban Văn hóa, Trưởng ban Công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thôn An Khê chia sẻ thêm: “Ngày trước hệ thống cấp nước của thôn có thể bơm được 5 m3 nước/giờ, hiện tại do xuống cấp nên năng suất giảm gần một nửa, khoảng 3 m3 nước/giờ. Hơn nữa, hệ thống bơm phải hoạt động hơn 12 giờ/ngày dẫn đến quá tải. Bà con phải chia nhau ra từng tốp lấy nước sáng và chiều. Tình trạng này cứ kéo dài khiến nhịp sống bị đảo lộn, vô cùng vất vả”.

Cùng “Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương” biến ước mong thành hiện thực

Trước thực trạng thiếu nước sạch tại các tỉnh Trung Bộ, thương hiệu bia Huda khởi động chương trình “Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương” nhằm góp phần giúp người dân giảm nỗi lo thiếu nước để từ đó tập trung ổn định cuộc sống.

Huda đã và đang đồng hành với người dân miền Trung với những hoạt động thiết thực

Năm 2019, chương trình được khởi động với ba dự án tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh. Trong đó, thôn An Khê, xã Gio Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị chính là điểm đến đầu tiên của chương trình. Dự án tại thôn An Khê gồm một giếng khoan bổ sung với độ sâu 50 m, một hệ thống bơm nước mới và hệ thống đường ống dẫn nước đến 200 hộ gia đình chưa được tiếp cận với nguồn nước sạch tại đây.

Tới thời điểm hiện tại, các công trình thuộc dự án tại An Khê, Quảng Trị đã bước vào giai đoạn hoàn thiện và dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong tháng 11.2019. Có thể thấy không còn bao lâu nữa, gia đình cô Mai cũng như 200 hộ dân ở An Khê sẽ sớm có được niềm vui nước về, gác lại những lo toan đã thường trực suốt nhiều tháng qua. Có nước sạch, bữa cơm của mỗi gia đình sẽ ngon miệng hơn, ruộng vườn được tưới mát, kinh tế của người dân được cải thiện, từ đó, cuộc sống cũng sẽ nhẹ nhàng, thoải mái hơn.

Đến nay, hai dự án khác thuộc chương trình là dự án tại Hà Tĩnh đã được khởi công, còn dự án tại Quảng Bình cũng đang trong giai đoạn chuẩn bị. Chuỗi 3 dự án dự kiến mang nước sạch đến tổng cộng hơn 1.000 hộ gia đình với hơn 4.000 người dân, giúp đáp ứng nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt của bà con.

“Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương” tiếp tục là lời cam kết gắn bó của thương hiệu bia Huda với mảnh đất miền Trung thân thương, nơi mà Huda đã có hành trình trưởng thành và phát triển gần 30 năm. Với các hoạt động xã hội đã và đang thực hiện, Huda luôn mong muốn chia sẻ gánh nặng với người dân, giúp họ cải thiện đời sống và có điều kiện phấn đấu vì cuộc sống tốt đẹp hơn.