Quỹ từ thiện Kim Oanh hỗ trợ 400 phần quà Triệu túi an sinh

Quỹ từ thiện Kim Oanh cùng với Báo Thanh Niên hưởng ứng chương trình “Triệu túi an sinh” do Trung ương Đoàn TNCS triển khai, nhằm tiếp tục đồng hành, giúp đỡ những người dân nghèo và những nhóm người yếu thế vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch Covid-19