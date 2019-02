Rằm tháng giêng còn xem được siêu trăng 2019, tại sao?

Để giải đáp những thắc mắc liên quan đến siêu trăng và các hiện tượng khác của Mặt Trăng, phóng viên đã có cuộc trao đổi với thầy Đoàn Văn Xuân, giáo viên Địa lý (đã nghỉ hưu), trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Nha Trang, Khánh Hòa).

Thầy Xuân cho biết siêu trăng (super moon) hay hiện tượng trăng cận điểm rất hiếm gặp khi trăng tròn. Trung bình thời gian chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất là 29,5 ngày. Hiện tượng trăng tròn trong tháng khi Trái Đất và mặt trăng cùng hướng về phía Mặt Trời trên một đường thẳng, ở vị trí sóc vọng (15 âm lịch).

Thầy Xuân giải thích: “Mặt trăng chuyển động quanh Trái Đất theo quỹ đạo hình ê líp, nên có lúc nó xa Trái Đất nhất, vị trí đó là viễn điểm (apogee), khi nó gần Trái Đất nhất, vị trí đó là cận điểm (apogee). Ở vị trí cận điểm Mặt Trăng gần Trái Đất hơn so với vị trí viễn điểm khoảng hơn 48.000 km. Vì vậy, hiện tượng siêu Mặt Trăng xảy ra do sự thay đổi quĩ đạo di chuyển của Mặt Trăng xung quanh Trái Đất. Đó là hiện tượng trăng tròn khi Mặt Trăng ở vị trí cận điểm so với Trái Đất, cách Trái Đất khoảng 360.000 km. Siêu Mặt Trăng lớn hơn khoảng 14% và sáng hơn 30% so với trăng tròn bình thường”.